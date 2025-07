Entre el 27 y el 30 de junio de este año, la Usina de Percepción Ciudadana hizo una nueva encuesta a una muestra representativa de 500 personas mayores de 18 años. En esta ocasión, las preguntas se enfocaron en algunos temas de educación. Uno de ellos fue la creación de una Universidad de la Educación (UNED), una de las grandes promesas de campaña del Frente Amplio (FA) y que en las próximas semanas se convertirá en proyecto de ley a ser discutido en el Parlamento.

“¿Considerás importante crear una Universidad de la Educación (UNED)?” fue una de las preguntas de la encuesta, a la que más de la mitad de los consultados respondió que sí; en concreto, el 56% señaló que está de acuerdo con la creación del nuevo ente, mientras que sólo el 17% respondió que no. Por su parte, 15% dijo que el asunto le es indiferente.

La mayoría de las personas que consideraron importante la creación de la UNED son votantes del FA, según relevó la encuesta. El 69% de quienes votan al FA consideró importante crear la UNED y tan sólo el 10% respondió que no; mientras tanto, entre los votantes de la Coalición Republicana, 42% entiende importante la existencia de una UNED en Uruguay, pero 25% no, y al 19% le es indiferente, porcentaje que desciende 10 puntos en el caso de los votantes frenteamplistas.

Vinculado a la UNED, la muestra también permitió ver, entre quienes están a favor de un nuevo ente, la cantidad de encuestados que está de acuerdo y considera “importante” que la creación vaya de la mano con la autonomía y el cogobierno, uno de los puntos clave de la discusión entre oficialismo y oposición. El porcentaje que respondió que sí es elevado: para el 73% es importante que la UNED se cree con autonomía y cogobierno, mientras que el rechazo a esto sólo es posición del 6%, igual porcentaje de quienes dijeron desconocer los conceptos. En tanto, el 10% respondió que le es indiferente y 4% no sabe o prefirió no responder.

En esta pregunta también se observa un patrón similar en relación con la desagregación de acuerdo con el voto en la elección anterior: los votantes del FA son mayoría entre quienes dijeron que sí. De todas formas, 52% de los votantes de la Coalición Republicana también manifestaron que están de acuerdo con una UNED autónoma y cogobernada; de todas formas, los votantes de la coalición rechazan en mayor medida (22%) la idea en relación con quienes votaron al FA, entre quienes esta postura representa menos del 1%. Además, los porcentajes de desconocimiento también varían en función del partido político de preferencia: 14% de los votantes de la Coalición Republicana desconoce de qué se trata, porcentaje que baja a 3% entre los del FA.

Más de la mitad de la población cree que la transformación curricular de la ANEP debe revisarse total o parcialmente

La transformación educativa implementada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el gobierno anterior fue otro de los ejes consultados en la encuesta. “¿Considerás que la transformación curricular que hizo el gobierno anterior en primaria, secundaria y UTU debería ser modificada?” fue la pregunta realizada por la Usina.

El 31% de la muestra respondió que no, pero el 27% contestó que “sí, parcialmente” y el 25% que “sí, en su totalidad”, lo que equivale a 52% que entiende que debería ser revisada total o parcialmente. En tanto, el 14% respondió no conocer la transformación curricular y el 3% que no sabía o prefería no contestar.

Al desagregar por voto, quienes están más afines con la modificación parcial o total de la reforma son votantes del FA: el 46% respondió que sí en su totalidad y el 33% que sí parcialmente, mientras que sólo el 10% respondió que no debería ser modificada. En el caso de los votantes de la Coalición Republicana, el 56% consideró que no hay que modificarla, el 18% que sí, pero parcialmente, y tan sólo el 5% que sí en su totalidad.