La positiva

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou aseguró ayer que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para solucionar el tema de los cincuentones es “demagógico”, ya que “les va a comprometer el futuro jubilatorio” a muchos jóvenes del país.

En un discurso que el ex presidenciable pronunció durante el festejo de los 25 años de la lista 71 –en el Hipódromo de Maroñas–, el ahora senador cuestionó que el gobierno diga que “el proyecto les va a mejorar la vida de los uruguayos”. “¿Saben cuánto cuesta? ¡Aproximadamente 3.500 millones de dólares!”, exclamó. Luego recordó que el Partido Nacional presentó una propuesta sobre el tema, de la que dio una vaga explicación: consistía en que “cuando una persona termina su ciclo laboral, va al ‘mostrador’, le dan la información sobre cada régimen [de jubilación] y elige”. “También lo propusimos en el diálogo por la seguridad social en 2013 y en la campaña electoral de 2014. Hoy es una idea que sigue la propia asociación de AFAP y otros economistas”, aseguró.

Lacalle Pou también se refirió al acuerdo alcanzado entre el gobierno y UPM, y sostuvo que lo acordado refleja una situación “preocupante”. “UPM vino a desnudar al gobierno, a decir que con lo que cuesta producir es imposible. Si UPM tuvo que venir a pedir todo eso, ¿qué va a poder hacer Juan de los Palotes en una empresa de barrio?”, se preguntó.

Durante su discurso, el nacionalista también sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “no ha cumplido con su cometido de desarrollo social y ha generado muchas situaciones de dependencia que le coartan la libertad a la gente”. Por eso, dijo que “a los uruguayos rezagados les tenemos que dar herramientas para que puedan andar solos y no depender más de nosotros”, aunque “siempre vamos a tener hombres, mujeres, niños y niñas que nos van a necesitar, y por eso tenemos que estar ahí”. En marzo de este año, Lacalle Pou había propuesto hacer una auditoría al Mides.

Finalmente, el senador conjeturó que “todo indica” que “cuando al gobierno le toque irse no va a dejar un país en la mejor situación económica”: “Se patinaron 12 años de bonanzas y no han dejado un desarrollo sostenible en el país. Es un hecho de la realidad: no tenemos un país más seguro, más educado ni con la mejor infraestructura”.