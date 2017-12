Lacalle Pou le pidió a Bascou un cargo en su gabinete: “Si me hace perder una elección, por lo menos que me dé trabajo”

El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) decidió ayer ratificar la sanción de “apercibimiento” que le impuso al titular de la Intendencia de Soriano, Agustín Bascou. Los representantes del sector Todos en el órgano de conducción partidaria habían presentado una moción para suspenderlo en sus derechos partidarios, pero la negativa de Alianza Nacional impidió que se llegara a los votos necesarios. Un dirigente aliancista explicó: “No es que apoyemos la corrupción, pero los herreristas tienen que entender que si [Jorge] Larrañaga no tiene este tipo de gestos de apoyo ciego a sus intendentes, se queda sin gente”. El líder de Todos, Luis Lacalle Pou, quien desde hace tiempo está reclamando públicamente una sanción más dura contra Bascou, reconoció que la decisión del Honorable Directorio “cierra la puerta a cualquier tipo de sanción”. Es por esto que le solicitó al jefe comunal un lugar en su gabinete municipal. “Yo ya tenía mis spots de campaña prontos. Giraban en torno a la corrupción del gobierno y a la figura de Raúl Sendic. Eran spots ganadores, sin dudas. Pero seguro que ahora en el Frente armaron spots de respuesta con el caso de Bascou y con eso me pueden hacer daño. Si él me hace perder una elección, por lo menos que me dé trabajo”. El líder nacionalista fue más allá y pidió al intendente de Soriano que “se haga cargo por dejarnos a todos en la calle, y les garantice un futuro en la política a todos los dirigentes del PN. Y en todo caso, si en la intendencia no tiene cargos para todos, que los coloque en sus estaciones de servicio, para que por lo menos no se queden sin un sustento”.

La decisión del PN fue comentada desde otras filas. El diputado colorado Fernando Amado declaró: “Sigue el chas chas en la colita”. Ante la acusación de algunos dirigentes nacionalistas de decir cosas “ofensivas”, Amado aclaró: “El chas chas en la colita no tiene nada de malo. En casa fue un método de castigo que se utilizó hasta que me independicé, pasados los 30 años. Aprendí importantes lecciones sobre la vida gracias a él”.