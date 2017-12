Las actas del Partido Nacional

Luis Alberto Heber: En esta última sesión antes de Navidad, un compañero del partido solicitó comparecer ante el Honorable Directorio.

Jorge Larrañaga: Jo, jo jo. Soy Papá Noel.

Sergio Abreu: Hola, Papá Noel.

Carmelo Vidalín: Es Larrañaga. ¿No ves que esa barba blanca no es postiza?

Jorge Larrañaga: Les traje regalos a los niños que se portaron bien durante el año. Este es para ti, Eber.

Eber da Rosa: A ver... Un lugar en la lista al senado de Alianza Nacional... Bueno, muchas gracias, Papá Noel. Pero ya me regalaron una.

Jorge Larrañaga: ¿En serio? No se puede creer, le están serruchando las patas a Papá Noel. ¿Dónde está el espíritu navideño? A ver si tengo más suerte con el próximo regalo. Este es para ti, Gustavo.

Gustavo Penadés: Ah, qué bueno... Un lugar en la lista a diputados de Alianza Nacional... Muchas gracias, Papá Noel.

Jorge Larrañaga: ¿Qué pasa? No te noto muy entusiasmado.

Gustavo Penadés: Honestamente, yo lo que quería era un lugar en la Cámara de Senadores. Estoy aburrido de ser diputado.

Jorge Larrañaga: Pero una banca en la Cámara de Diputados es un regalo muy lindo. ¿Sabés cuántos niños me agradecerían por un lugar como el que te acabo de traer?

Gustavo Penadés: ¡Estoy harto de ser diputado!

Jorge Larrañaga: Bueno, bueno, no te enojes. Qué malagradecidos que son. ¿Nada los conforma?

Omar Lafluff: ¿Dónde está mi regalito? No veo nada.

Jorge Larrañaga: ¿Tú también querés un regalito? ¿Con diez años de intendente no te alcanzó?

Omar Lafluff: Ufa. Les voy a pedir a los Reyes Magos, a ver si tengo más suerte.

Jorge Larrañaga: ¿Los Reyes Magos? ¿Vienen los Reyes Magos también?

Luis Lacalle Pou: Hola, chicos. Soy Melchor. Vengo a recordarles que me manden con tiempo sus cartitas con sus deseos para el año que viene, así puedo cumplir con todos.

Juan Chiruchi: ¡Gracias, Melchor! Chau, Papá Noel, ya no te necesitamos.

Papá Noel: No sé por qué no me habré quedado en mi estancia del Polo Norte, conversando con los pájaros y los ríos.