Liga Federal dividida por las jubilaciones militares, pero unida por el rechazo a la disciplina partidaria

Sergio Mier, diputado de la Liga Federal-Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que acompañará el proyecto de ley que grava las jubilaciones militares, posición contraria a la de su compañero de agrupación Darío Pérez, quien no está dispuesto a acatar la disciplina partidaria y votar el texto. “Sé que Darío [Pérez] es reacio, pero en la Liga Federal somos librepensadores. Vamos a tratar de ver si encontramos un camino común, pero no va a pasar nada si pensamos diferente”, sostuvo. Mier aseguró que el miércoles se reunirá con Pérez para tratar el proyecto, que ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la cámara baja.

Ayer la senadora del FA Mónica Xavier sostuvo que si el diputado Pérez no está dispuesto a acatar la disciplina partidaria, debería “autoexcluirse”, informó Teledía. “En el FA definimos que, si en algún momento alguien sentía que no podía cumplir con la disciplina, imprescindible en cualquier fuerza política, se autoexcluía [...] La actitud de votar sólo en lo que estoy de acuerdo no puede ser admitida en una fuerza política que discute, a veces hasta en exceso”, dijo la senadora.

Mier reiteró que no es partidario de la disciplina partidaria y sostuvo que es algo que el FA tiene que revisar. El legislador discrepó con Xavier y dijo que “si hay un sector que dio muestras de ser frenteamplista es la Liga Federal”, por lo que no ve motivos para que Pérez deba irse del FA. “Sí hay que tratar de buscar unidad de acción, pero no estoy de acuerdo con la disciplina en esos términos”, remarcó.

El viernes, El País informó que Pérez estaba pensando en no acompañar el proyecto de ley que tiene como objetivo reducir el déficit de la Caja Militar en 84 millones de dólares.