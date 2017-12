Mujica: “no se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade”

El senador y ex presidente José Mujica dijo que gane quien gane las próximos elecciones, no podrá dejar de lado el “acervo progresista de carácter histórico” que tiene el país. “Sería bueno que los uruguayos tuviéramos conciencia de que tenemos un país raro, exótico, donde hubo un viejo que nacionalizó la energía eléctrica por 1910, y donde le dieron derecho al divorcio a la mujer. Hay una parte progresista de nuestra historia que nadie pudo destrozar, aunque intentos hubo, pero fueron un fracaso”, afirmó. Para Mujica, “el carácter a Uruguay no se lo van a alterar. Podrán cambiar hasta de gobierno, pero no van a poder cambiar de rumbo”, puntualizó. El ex presidente también habló de la interna frentista y dijo que si los recambios no surgen, “la biología se va a ocupar”, ya que es “implacable”. Además, aseguró que “no se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade o el equilibrio fiscal, que tienen importancia, pero de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente”. “Hoy sabemos que el individuo es más subjetivo que objetivo. Hay que levantar alguna esperanza y ganas de vivir en el Uruguay para aventuras nuevas, proyectos nuevos, visiones nuevas”, sostuvo.