Mujica participó en el acto de cierre de campaña del candidato oficialista chileno Alejandro Guillier

El ex presidente José Mujica participó como orador invitado en el acto de cierre de campaña del candidato oficialista chileno Alejandro Guillier (Nueva Mayoría), que para la segunda vuelta que disputará el domingo con el ex presidente Sebastián Piñera, ha conseguido el apoyo de los principales líderes del Frente Amplio de Chile, la fuerza que salió tercera en la primera vuelta. El cierre de campaña fue en la Plaza de la Ciudadanía en Santiago, capital de Chile, donde Mujica dio uno de sus característicos discursos filosóficos, señalando que “somos animales gregarios”; “no somos felinos, no podemos vivir en soledad, necesitamos sociedad para vivir”. “La política cumple el papel de administrar y hacer posible la vida de la sociedad”, agregó, y, al final, llamó a que los pueblos latinoamericanos estén “un poco más unidos”. Después, junto a Guillier y su familia, se paseó por el estrado saludando a la gente.