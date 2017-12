No hay acuerdo en el Frente Amplio para votar proyecto de cincuentones

Hoy a las 17.00 se reúne el grupo de trabajo de la bancada del Frente Amplio (FA) que trata el proyecto de ley de los conocidos como “cincuentones”. Aunque hay una propuesta de modificación, los dos bloques, que tienen posturas divergentes sobre el asunto, no cambiaron en lo sustancial sus posiciones, y por lo tanto no hay miras de que se logre un acuerdo que permita la aprobación de la iniciativa.

Por un lado, el astorismo advierte sobre el impacto que tendrá el proyecto en las cuentas públicas. Según los cálculos del Banco de Previsión Social (BPS), el proyecto que beneficia al grupo de los denominados “cincuentones” –y que incluye a quienes cobran sueldos de entre 73.000 y 147.000 pesos– le costará al Estado 3.649 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Frente Liber Seregni (FLS) sostienen que este cálculo está elaborado sobre la base de una rentabilidad de 1,5%, cuando debería calcularse una rentabilidad de 0,5% y, por lo tanto, el costo total del proyecto ascendería a 4.000 millones de dólares. El BPS afirma, en cambio, que la rentabilidad que debe servir como base del cálculo es de 1,5%, porque así está fijado por decreto. “El FLS y el MEF toman los cálculos del BPS en relación al universo probable [de beneficiarios] y la liquidación de pasividades, pero los temas financieros le corresponden a la gente que sabe del tema, que es la oficina de deuda pública del MEF. Esa tasa que se está utilizando para rebajar el costo es la tasa de interés de 1,5%, una tasa desproporcionadamente alta para las circunstancias que vive el país”, dijo a la diaria el diputado de Asamblea Uruguay (AU) Alfredo Asti.

El astorismo sostiene que este costo de 4.000 millones impactará a partir del sexto año de aprobada la ley, y durante 25 años significará un incremento del déficit fiscal de 0,4% anual. Asti advirtió que tomar este camino no sólo “congela una situación deficitaria que el propio presidente de la República ha dicho que hay que intentar mejorar”, sino que la incrementa, y de ese modo “compromete la sostenibilidad de la deuda pública”.

En la última reunión del grupo de trabajo que estudia el tema, el astorismo presentó una propuesta alternativa, que implica que los beneficiarios perciban 80% de lo que les correspondería si hubiesen entrado en el sistema de transición, en lugar de 100%, como plantea el proyecto del Ejecutivo. Asti explicó que esto supondría un costo para el Estado de 2.000 millones de dólares, la mitad de lo que implicaría el proyecto original.

En la reunión, sectores como Ir y Liga Federal Frenteamplista (LFF) expresaron su postura favorable a la propuesta. De todos modos, el diputado de LFF Sergio Mier aclaró a la diaria que su sector todavía está analizando el tema. En cuanto a Ir, la semana pasada publicó una columna en Montevideo Portal en la que reclama “cautela” y pide analizar las consecuencias que tendrá en materia de gasto el proyecto del Ejecutivo, en particular para los niños y jóvenes. “Entendemos que el país debe dar la solución a este colectivo que sea intergeneracionalmente justa con el resto de la población, con los que asumirán su costo, con los que vienen detrás. Trabajaremos para que el FA genere una solución que no conspire, en el mediano y largo plazo, con el logro de otros objetivos, con el desarrollo de otros derechos, de los que no pueden organizarse y marchar, de los que apenas están comenzando a dar sus primeros pasos”, culmina la columna del sector.

En cambio, en la reunión del viernes el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y la lista 711 expresaron su rechazo a la propuesta del astorismo de bajar costos. “A esa propuesta ya le dijimos que no”, dijo a la diaria la diputada del MPP Lilián Galán.

Opción de salida

En el proyecto original del Ejecutivo se establece que los beneficiarios podrán optar por desafiliarse de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en los próximos años, previo asesoramiento a cargo del BPS. El astorismo propuso que el trabajador elija al momento de jubilarse si lo hace por la AFAP o si se acoge al régimen de transición. Esta propuesta de modificación al proyecto original sería aceptada por el resto de los sectores, incluido el Partido Socialista (PS), y también por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y por el presidente Tabaré Vázquez, según supo la diaria. La secretaria general del PS, Mónica Xavier, explicó a la diaria que los socialistas definirán su postura en la sesión de hoy del Comité Ejecutivo Nacional, pero acotó que “diferir la elección [de régimen], en principio, es una propuesta a llevar”.

El MPP es optimista en cuanto a que esta modificación permitirá solucionar el tema. El ex presidente José Mujica dijo ayer en Cerro Largo que el asunto de los cincuentones “está resuelto, va a salir”.

Sin embargo, la aceptación de esta sola propuesta no conforma al astorismo porque no reduce el impacto económico de la medida, afirmó Asti, ya que no puede preverse si el costo será menor o mayor en caso de que el trabajador opte al final de su actividad en lugar de hacerlo ahora. “Esto nos parece bien, pero no afecta para nada el tema de los costos”, explicó el diputado.

Los sectores del Ejecutivo que defienden el proyecto original, con Murro a la cabeza, entienden que la propuesta del astorismo de que los trabajadores perciban 80% en lugar de 100% de lo que les correspondería es “poco seria”. Según explicaron fuentes del Ejecutivo a la diaria, esta propuesta determinaría que a nadie le conviniera optar por volver al BPS, ya que el promedio del perjuicio que sufrieron los cincuentones ronda el 20%. Sobre las cifras de impacto en materia de gasto, las fuentes comentaron que “cualquier cosa que calcules a 50 años es mucha plata”.

Así las posiciones, el escenario más probable hoy es que persista el desacuerdo. Asti recordó que el Consejo Político Nacional de AU resolvió votar en contra del proyecto, y acotó que “por ahora no hay nada que modifique esa posición”.

En caso de que la bancada del FA, en la reunión de coordinación que se llevará a cabo el martes de mañana, mandate al astorismo a votar el proyecto, no está claro qué actitud adoptará el FLS. El astorismo insistirá con recortar los gastos previstos y, al mismo tiempo, pedirá que se postergue el tratamiento del tema. “Hemos dicho reiteradamente que, más allá de que se haya fijado tentativamente el 5 de diciembre [para la votación en la Cámara de Diputados], no creo que un tema de esta magnitud, que impacta en los resultados fiscales por casi cinco décadas, se tenga que resolver en esta semana, cuando no hay ningún derecho que se pierda o se gane por una semana más o menos”, argumentó Asti.

Al mismo tiempo, circulan rumores de eventuales bajas en el equipo económico en caso de que se apruebe el proyecto. Aunque el titular del MEF, Danilo Astori, desmintió esta posibilidad el jueves en conversación con Búsqueda, según supo la diaria, para el equipo económico la aprobación de la iniciativa configuraría un escenario “gravísimo” en la interna del gobierno, y Vázquez lo sabe.

Mañana la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes recibirá por este tema al equipo económico, que estará encabezado por el subsecretario, Pablo Ferreri, porque Astori está en Ecuador.