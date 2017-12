Otra burla

El 20 de setiembre, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en la sede de la cartera. En el encuentro participaron también Ademar Olivera y Mario Cayota en representación del Grupo por Verdad y Justicia. Allí, Manini Ríos aportó un plano de un lugar donde presuntamente estaba enterrado el cuerpo de un desaparecido o desaparecida, en una chacra de tres hectáreas en Pajas Blancas, perteneciente a Artillería Nº 1. Cuando los antropólogos le pidieron el dato de la fuente que le había proporcionado esa información, para precisarla y calibrar su veracidad, Manini Ríos se negó a darlo.

El 1º de noviembre, ya en conocimiento de la información, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le envió una carta al presidente Tabaré Vázquez, en la que le solicitaba una entrevista por este tema. En la misiva expresaban su “preocupación e inquietud natural” por la noticia, teniendo en cuenta lo sucedido con las excavaciones para encontrar el cuerpo de María Claudia García de Gelman, cuando se probó que las pistas aportadas por los militares eran falsas. En la carta, Familiares advirtió que los resultados de estas excavaciones en Pajas Blancas “deben tener repercusiones”, teniendo en cuenta que quien aportó el dato fue “quien puede y debe ejercer el mando para aportar la información que demandamos desde siempre”. “Si este dato es cierto, deberían seguirle muchos más. ¿Y si no lo fuera? ¿No debería haber lógicas consecuencias?”, inquirieron los familiares en la carta, que no fue respondida por Vázquez.

Luego de dos inspecciones en la chacra de Pajas Blancas, el martes de la semana pasada comenzaron las excavaciones en el lugar indicado, que incluso se amplió para contemplar errores. Se realizaron 81 trincheras de entre 1,2 y 1,8 metros de profundidad. Los antropólogos no hallaron nada, y así lo comunicaron el viernes 24. Llegaron a la conclusión, además, de que el terreno allí era virgen y no presentaba rastros de haber sido alterado.

Otra burla

Madres y Familiares convocaron ayer a una conferencia de prensa para denunciar la “burla” a toda la sociedad y la “bofetada a la institucionalidad” que significa este nuevo dato falso. “Hacemos esta denuncia con dolor, pues para la sociedad uruguaya hubiera sido un gesto positivo que el comandante de la institución responsable de los asesinatos y desapariciones reforzara el camino democrático aportando a la verdad y a la entrega de los desaparecidos, que las Fuerzas Armadas aún hoy mantienen secuestrados. No fue así, por lo tanto exigimos consecuencias y sanciones para esta nueva mentira”, señala el comunicado de la organización, que fue leído por Elena Zaffaroni.

Familiares sostiene que las Fuerzas Armadas demuestran “una vez más que no están dispuestas a cambiar de rumbo, preocupadas únicamente en defender sus privilegios”, e “incumplen con el mandato de aportar información para avanzar en la verdad sobre sus crímenes enmarcados en la etapa del terrorismo de Estado”. Zaffaroni afirmó en la conferencia de prensa que los militares tienen la información del paradero de los desaparecidos, y que una prueba de ello es que entregaron “un plano exacto y perfecto” del lugar de enterramiento del escribano Fernando Miranda. “En la cadena de mandos, el comandante en jefe tiene la potestad de exigir esa investigación interna. No sabemos si nos miente él o asume la mentira institucional que le hacen a él, pero la asume, porque no permite chequear la fuente, no da los pasos para que los antropólogos hagan su trabajo como habitualmente lo hacen cuando llega una información anónima”, remarcó Zaffaroni. “Se presentó con una mentira, o sea que asume todas esas consecuencias”, agregó.

Familiares solicitó la “remoción inmediata del general Manini Ríos, en el entendido de que quien ocupe ese cargo debe estar dispuesto a romper decididamente con el pasado”, asumiendo la responsabilidad que tuvieron las Fuerzas Armadas “en la instrumentación y ejecución del terrorismo de Estado”.

Al mismo tiempo, exigieron al Poder Legislativo que “encare con seriedad la transformación profunda de las Fuerzas Armadas”, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, “para que abandone de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional que permanece como guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”. También reclamó al Poder Judicial que “asuma la conciencia de la pérdida del rumbo a la que someten a una sociedad cuando no juzgan los delitos de Estado, declarando por ejemplo prescriptibles los delitos de lesa humanidad”. Finalmente, exigió que “la burla no quede impune” y denunció que todo el Estado es cómplice de la impunidad.

Esperando

Felipe Michelini, integrante del Grupo Verdad y Justicia, dijo a la diaria que el grupo se reunirá para hacer una evaluación de la situación, y hasta tanto no adelantará valoraciones. Se limitó a señalar que seguirán trabajando para cumplir su mandato en relación a los detenidos desaparecidos.

Menéndez dijo el miércoles a la prensa que para el gobierno “el tema de la verdad es un tema permanente”. “No hay futuro en este país sin verdad, no hay pasado sin memoria y, por lo tanto, pienso que Uruguay debe encontrar a los desaparecidos. Es un gran debe que tiene nuestra sociedad”, manifestó. Aunque no quiso adelantar opinión sobre las repercusiones que tendrá el dato falso aportado por Manini Ríos, señaló que para el ministerio “la lealtad institucional es un elemento esencial”.