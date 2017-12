Peligra la institucionalidad: militares amenazan con dar un golpe de Estado si el Frente Amplio pierde las próximas elecciones

El impuesto a las jubilaciones militares más altas que impulsa el Poder Ejecutivo corre serios riesgos de fracasar en el Parlamento, ya que el diputado frenteamplista Darío Pérez anunció que no votará el proyecto, por lo que la izquierda no contaría con los votos necesarios para aprobarlo. El jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, declaró que aún no sabe si debe felicitar a Pérez “porque a lo mejor hizo esto para defendernos, pero a lo mejor lo hizo para romper las pelotas, nomás. Yo no me animaría a declararlo todavía el sucesor oficial de Eleuterio Fernández Huidobro”. Pero a nivel extraoficial son varios los oficiales de las Fuerzas Armadas que ven en esta declaración de Pérez una nueva muestra de “buena voluntad” por parte de la izquierda. “Yo creo que a veces la familia militar critica a los dirigentes de izquierda por sus discursos, pero se olvida de que ellos tienen una imagen que mantener, por lo que no pueden salir a matarnos. Lo que importa es lo que hacen, y yo creo que si nos protegen por los crímenes de la dictadura, nos aumentan el presupuesto año a año, y encima ahora se empeñan en mantener intocadas nuestras jubilaciones millonarias, deberíamos estarles agradecidos”, aseguró un general de la Fuerza Aérea. Un almirante de la Marina aseguró, por su parte: “Yo no quiero amenazar a nadie, pero si el Frente Amplio pierde las próximas elecciones, no sé lo que puede pasar. No descartaría la posibilidad de un golpe de Estado”. El oficial reconoció que si alguno de los partidos de derecha llega al poder en 2020 “probablemente” favorecería a los militares. De todas maneras, lo consideró un “riesgo innecesario”, ya que “no hay por qué hipotecar la garantía de buen trato que nos da la izquierda. A veces uno puede pecar de ambicioso y abandonar un barco que lo está llevando a buen puerto porque cree que en otro le va a ir mejor. Pero hay que tener cuidado: más vale pájaro en mano que cien volando. Alguna diferencia con el Frente Amplio hemos tenido, pero si les pasa a los matrimonios, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros y ellos?”.