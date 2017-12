PIT-CNT cuestionó a fiscal por haber pedido archivo de denuncia por difamación e injurias contra empresaria

El PIT-CNT emitió una declaración ayer en la que cuestiona que haya sido archivada su denuncia por difamación e injurias contra Susana Nicodella, la empresaria rochense que vinculó a la central sindical con ataques vandálicos en la fachada de su comercio y de su hogar, y que había denunciado civil y penalmente a esta organización por presuntas irregularidades del Plan de Vivienda Sindical.

“En el desarrollo del proceso, la fiscal actuante en representación del Ministerio Público concluye que no existe legitimación de las personas físicas referidas (o sea, del presidente [Fernando Pereira] y del secretario general [Marcelo Abdala]), porque no son mencionados en la nota. Y que no existe legitimación del PIT-CNT por no ser persona jurídica, es decir que –en sus propios términos– el PIT-CNT ‘no existe’”, dice el comunicado del PIT-CNT respecto al dictamen de la fiscal Sandra Boragno.

La declaración, firmada por Pereira y Abdala, afirma, en cambio, que “sin entrar en interpretaciones jurídicas de fondo, el PIT-CNT existe. Actúa públicamente, se entrevista con los poderes del Estado, firma convenios, integra delegaciones oficiales cuando salen del país, etcétera. Y el PIT-CNT tiene autoridades, guste o no guste, que actúan en representación de sus más de 400.000 afiliados”.

Finalmente, se señala que el 13 de diciembre se esperará “con tranquilidad el fallo del Sr. juez”. La central indica que ha solicitado “la acusación de la denunciada” y que respetará la decisión del Poder Judicial. “Creemos en el Estado de derecho y el movimiento obrero lo ha demostrado a lo largo de la historia, incluso con la propia vida de compañeros y compañeras en defensa de la democracia y la Constitución”, culmina.