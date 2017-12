Selva Andreoli responde comunicado de banca oficial de AEBU

Selva Andreoli, titular de la empresa Perfil SRL, realizó algunas aclaraciones respecto a la declaración que la banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay dio a conocer el lunes. El comunicado aseguraba que Pedro Stéffano, presidente del Consejo Central, “ha salido a la prensa a hablar en contra del conflicto de la Banca Oficial, sin mandato de ningún organismo”, y que desde la empresa Perfil SA se envió “un comunicado a todos los periodistas para agendar entrevistas con Stéffano, quien daría opinión sobre el conflicto”. Luego se agregaba: “sin resolución de organismo alguno, los afiliados estaremos pagando a una empresa de publicidad –propiedad de Esteban Valenti, y que también trabaja para el partido de gobierno– para que el presidente de AEBU hable en contra de una resolución de los trabajadores”.

Andreoli puntualizó que Perfil no es una Sociedad Anónima, sino una SRL, y que la empresa no es de Esteban Valenti, sino que hace 31 años que pertenece a ella y a su hijo. Además, aseguró que la empresa no tiene ninguna cuenta de ente o ministerio alguno, y que hace un año ganó, en una licitación avalada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República, la asesoría del Hospital Pasteur.

Por último, Andreoli sostiene que mantiene un vínculo con AEBU “de hace más de 25 años”.