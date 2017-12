Solución al 90%

Luego de un largo mes en el que los distintos sectores del Frente Amplio (FA) no lograban coincidir con respecto al proyecto de ley de cincuentones presentado por el Poder Ejecutivo a fines de junio, ayer al mediodía la bancada de diputados del FA llegó a un acuerdo unánime. Alfredo Asti, representante de Asamblea Uruguay –sector que estaba en contra del proyecto original–, explicó a la diaria que la solución cuenta con tres modificaciones básicas al proyecto de ley. La primera establece que las pasividades que se liquiden por el régimen de transición, que está pensado para los que habían cumplido más de 40 años en 1996, serán de 90% de lo que les correspondía en el proyecto original. La segunda modificación incorpora a las personas que están incluidas en los tramos de edad que contempla el proyecto y que ya se jubilaron por el sistema mixto. La tercera modificación en realidad es una innovación respecto del proyecto original, ya que establece que las comisiones de las empresas que integran la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) van a estar limitadas para que no superen en más de 50% a la comisión menor.

Asti señaló que el proyecto modificado tendrá un costo total 35% menor que el original, es decir, 2.400 millones de dólares en 48 años, “con los valores del Banco de Previsión Social [BPS], pero con los criterios de valor actual neto que planteó el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]”, explicó el diputado. Agregó que la solución fue construida “entre todos” y que, a su juicio, es “justa, fiscalmente, más responsable y más equitativa”. Por último, señaló que, obviamente, su sector accedió a aceptar las modificaciones porque las conversaron con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. A propósito, Astori destacó a Subrayado que con los cambios al proyecto se bajará el costo para el Estado “en 1.300 millones de dólares” y agregó que está “satisfecho” por haber acordado un tope para las comisiones de las AFAP. Además, aseguró que sin la reforma de la seguridad social de 1996, que implementó las AFAP y el sistema mixto, “el sistema habría colapsado”. Por último, despejó los rumores sobre su posible renuncia si no se modificaba el proyecto, y dijo que “nunca” amenazó con irse.

A su vez, Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista (uno de los sectores del FA que apoyaban la propuesta original), subrayó a la diaria que luego del acuerdo la fuerza política sale fortalecida porque el nuevo proyecto tiene “dos medidas de impacto muy importantes en términos conceptuales y prácticos”. Núñez destacó el tope a las comisiones de las AFAP, ya que así se limita la ganancia y la “especulación” de las administradoras de fondos y ese dinero “va a a estar volcado al ahorro individual”. “O sea que, en términos de largo plazo, es un beneficio también para las futuras jubilaciones”, dijo el diputado comunista, y agregó que el segundo aspecto a destacar es la integración de los jubilados “ya perjudicados”. “Estos dos componentes fortalecen, mejoran y profundizan la propuesta, y resuelven una injusticia que generó la transformación de la seguridad social que llevaron adelante los gobiernos del Partido Nacional [PN] y el Partido Colorado [PC]”, remató Núñez.

Por otro lado, Ramon Ruiz, director representante del Sector Trabajadores del BPS, dijo a la diaria que van a esperar a conocer el texto final completo del proyecto y la resolución del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para dar su posición, pero que, de acuerdo a lo trascendido, las modificaciones “respetan la lógica” del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Además, destacó la rebaja de las comisiones, ya que el lucro era la principal crítica que le hacían al sistema. “Para nosotros es un paso hacia la reforma de la seguridad social, ya que esta generación no podía esperar una reforma estructural porque va a demorar. Esto es un paso en una larga caminata para cambiar la seguridad social, y que sea sin el lucro de estas empresas”, indicó Ruiz. Agregó que en la actualidad las empresas de AFAP cobran cerca de 15% por comisión, y con la rebaja quedaría en 7,5%; no obstante, señaló que hay que ver cómo se va a instrumentar la rebaja, porque no es lo mismo que se realice ahora que en dos años. Además, subrayó que la incorporación de los “trabajadores perjudicados” que hoy están jubilados era algo que el PIT- CNT venía reivindicando.

La contra

A todo esto, luego de que la bancada de diputados del FA resolviera el asunto, legisladores de la oposición –del PN, PC y Partido Independiente (PI)– como Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, dieron una conferencia de prensa para informar sobre una carta que le enviaron al presidente de la República, Tabaré Vázquez, con otras propuestas de modificaciones al proyecto original.

“La propuesta que nosotros hacemos tiene un costo de 1.000 millones y además es la que propuso [Ernesto] Murro en 2012. Consiste en computar los aportes de antes de 1996, que es la raíz de la injusticia. ¿Por qué se quejan los cincuentones? Porque hay un montón de aportes que se hicieron cuando empezó la vida laboral que no computaron cuando comenzó el régimen mixto. Lo que corresponde es cuantificar esos aportes y sumarlos a la cuenta que cada uno tiene en la AFAP, y eso le va a mejorar la jubilación”, señaló Pablo Mieres a la diaria. Además, el senador del PI agregó que la solución del FA, “para todo el lío que se armó”, mirado desde el punto de vista de “los objetivos de Astori”, es “un enorme fracaso”. “Es un proyecto que sigue hipotecando el futuro del país y encima se mete en las comisiones de las AFAP, lo cual va a generar más problemas –hasta capaz que genera reclamos judiciales–. Es increíble , poco menos que Astori estaba dispuesto a irse del MEF si no hacían un proyecto sensato, y es un poquito menos insensato que el anterior, nada más”, sentenció Mieres.

Sea como fuere, el proyecto modificado del FA se aprobaría hoy a las 12.00 en la Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y a las 16.00 se trataría en el Plenario de esa cámara.