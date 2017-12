Subsecretario de Economía destacó que regulación de las comisiones de las AFAP privadas beneficiará a un millón de afiliados

Los directivos de las AFAP privadas admitieron al diario El País, en declaraciones formuladas en reserva y publicadas este miércoles, que están molestos con la decisión de la bancada frenteamplista de topear sus comisiones al 50% adicional a lo que cobra la AFAP que cobra menos, es decir, la estatal República AFAP. “Mi directorio pasa a ser el directorio de República AFAP, porque será ahí donde se fijará la comisión que yo podré cobrar”, le dijo el directivo de una de las administradoras privadas al matutino. Otro comentó, bajo anonimato, que vivimos en una “república bananera”, y adujo que “no se consultó a expertos antes de decidir”.

Ayer, el semanario Búsqueda publicó declaraciones en la misma línea de Sebastián Peaguda, gerente de la AFAP privada Sura y presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Ahorro Previsional, que nuclea a las tres AFAP privadas. Peaguda dijo que las administradoras privadas quedaron “dañadas” con la decisión de la bancada frenteamplista y que ahora deberán evaluar cómo dar un servicio “con menos costos y escalas más chicas” que la AFAP estatal. “A ningún inversor extranjero los cambios en las reglas le son ajenos. Pero se prevé, y más con la institucionalidad uruguaya, que las modificaciones se hagan con técnicos y abriendo la discusión. Sorprende cuando se apresuran cambios estructurales por diferencias políticas”, opinó Peaguda. Agregó que la forma en que se estableció el tope supone el “riesgo” de “estatizar” el sistema.

Según confirmó a la diaria el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, los representantes de las AFAP privadas están teniendo reuniones con el gobierno por este tema. Además, el semanario Búsqueda informó que el gobierno colombiano, país de origen de la AFAP Sura, expresó al uruguayo su preocupación por la decisión de la bancada oficialista, que cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo.

El malestar se comprende si se observan las diferencias en el cobro de comisiones de cada AFAP y cómo ha evolucionado ese monto en el tiempo. Según los balances contables de las AFAP publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), el aumento de la recaudación de las AFAP privadas en términos reales por concepto de comisiones se duplicó, y en algunos casos se triplicó, entre 2005 y 2016, debido fundamentalmente al crecimiento del salario real y a la formalización del empleo. El monto de lo recaudado por Integración AFAP por concepto de comisiones creció 215% en términos reales entre 2005 y 2016; lo recaudado por Sura creció 166%; en el caso de Unión Capital, la variación real fue de 129%; y en el caso de República AFAP, de 26%.

La disposición acordada por la bancada frenteamplista como parte de la solución al tema de los cincuentones, que dispone un tope al cobro de comisiones, significará en los hechos que República AFAP –que cobra por concepto de comisión aproximadamente la mitad que el promedio de las privadas– marcará los límites de las AFAP privadas en la materia. En una carta fechada el 27 de noviembre, dirigida al BCU, República AFAP solicita reducir a partir de enero de 2018 su comisión de administración de 0,74% a 0,71% del sueldo total afectado a la AFAP (que representa una baja de 4,9% a 4,7% de los aportes totales del trabajador). De aprobarse el proyecto que está a estudio de la Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social de la Cámara de Representantes, y en las condiciones actuales del mercado, cada decisión de este tipo que tome República AFAP implicará una baja automática de comisiones de las AFAP privadas. Las administradoras privadas tendrán dos años de plazo, a partir de la aprobación de la ley, para adaptar los valores de las comisiones a la nueva normativa.

Mejora en la jubilación

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo esta semana a Subrayado que la medida del tope a las comisiones permitirá reducir la “enorme dispersión” que hay entre las comisiones más caras y las más baratas.

Ferreri, en conversación con la diaria, destacó que la medida beneficiará a más de un millón de afiliados a las AFAP; se espera una reducción de comisiones de aproximadamente 20 millones de dólares, que serán directamente traspasados a mejorar los ahorros de los trabajadores. “Esto afecta positivamente en especial a los trabajadores más jóvenes, que son los que más tiempo van a aportar y, por lo tanto, a pagar comisiones. En esos casos, la jubilación puede mejorar hasta 7%”, afirmó.

El jerarca aseguró que el problema no es la escala, como sostiene Peaguda, sino que las comisiones más caras que cobran las AFAP privadas se traducen en rentabilidad. “Cuando uno mira los balances publicados en el BCU, ve que la rentabilidad sobre patrimonio de las AFAP privadas es de aproximadamente 70%, mientras que la rentabilidad de República AFAP es de 30%. Cuando uno ve estas diferencias, llega a la conclusión de que el hecho de cobrar casi el triple de comisión no es solamente por un tema de escala, sino que es un tema de tener una rentabilidad mucho mayor”, indicó el subsecretario. Agregó que, al considerar estas diferencias en materia de rentabilidad, “parece necesario generar este tipo de intervención, sobre todo porque es un mercado que no tiene un dinamismo demasiado importante”, porque los trabajadores no suelen cambiarse de AFAP, aunque pueden hacerlo y “podrían pagar una comisión mucho más baja”. Ferreri acotó que en Chile y Perú también hay mecanismos para reducir las comisiones de las administradoras privadas.