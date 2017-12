Tabaré Vázquez presiona a la Unión Europea por firma de TLC y Bruselas pide explicaciones: “¿Quién es Tabaré Vázquez?”

La posible firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) fue el tema dominante de la 51ª Cumbre del Mercosur que finalizó ayer en Brasilia. Si bien ambas partes lograron acuerdos en la inmensa mayoría de los sectores, permanecen las diferencias en dos que son especialmente sensibles para el bloque sudamericano: la ganadería y el biocombustible. Uno de los negociadores de la UE explicó: “Estamos en un momento ideal para firmar este acuerdo, porque tanto en Argentina como en Brasil hay presidentes que no están precisamente obsesionados con la defensa de los intereses nacionales. Sería una lástima dejar pasar esta oportunidad”.

De todas maneras, hasta el momento la oferta de la UE sigue siendo insuficiente para el Mercosur. Durante la reunión de mandatarios de ayer, el presidente Tabaré Vázquez salió a trancar fuerte al bloque europeo: “Ahora es el turno de la UE, que quede claro. Que no se responsabilice a este bloque de poner obstáculos para llegar a ese acuerdo; ahora es la UE la que tiene la palabra”, aseguró. Ni bien se conocieron estas declaraciones, desde Bruselas pidieron explicaciones. “¿Quién es Tabaré Vázquez?”, preguntó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicaron con la funcionaria y le explicaron que se trata del presidente uruguayo, pero esta explicación no la conformó. Una fuente de la cancillería explicó: “Los europeos estaban convencidos de que Danilo Astori era el presidente uruguayo. De hecho, es el único nombre que conocen. Tratamos de explicarles que no es así, pero ellos dicen que nuestra explicación no coincide con la realidad y necesitan analizar más el asunto antes de darla como cierta”.

Varios diplomáticos del Mercosur consideraron que fue “un error de planificación” hacer que fuera el presidente uruguayo el encargado de presionar a la UE. “Creo que hasta hubiera sido mejor que hablara el presidente de Paraguay, que por lo menos es conocido por la droga”, aseguró un diplomático argentino.