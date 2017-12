Trabajadores de Symbiosis, empresa que produce marihuana, denunciaron irregularidades en las condiciones laborales y el despido de su delegada sindical

La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (Utrasurpa) emitió ayer un comunicado en el que denunció que los trabajadores de la plantación de cannabis de Symbiosis –una de las empresas encargadas de producir la marihuana legal que se vende en farmacias– están en conflicto por diversos reclamos sobre las condiciones laborales. Según el sindicato, la empresa, que está ubicada detrás del Penal de Libertad (San José), incumple las normativas vigentes del decreto 321/009, sobre salud y seguridad en la agricultura.

En el texto se señala que los funcionarios de la empresa decidieron agremiarse hace cuatro meses; desde entonces, pasaron a ser parte de la Utrasurpa y comenzaron los reclamos, que son varios. Indican que los trabajadores “ni siquiera tenían una heladera”, que recién fue entregada hace dos meses. No tienen duchas y trabajan “en situaciones de extremo calor, ya que la plantación es en invernaderos donde la temperatura sobrepasa los 35 grados” y, además, “son forzados a trabajar seis horas de corrido previo al descanso”. “No se les suministra vestimenta, y así podríamos seguir, detallando incumplimientos”, se indica en el comunicado.

El gremio informó que el martes tuvo una audiencia tripartita en San José, en la que “nuevamente” planteó estos reclamos, y por la tarde fue recibido por integrantes del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, “a fin de interiorizarnos de los protocolos que rigen para este tipo de empresas: se nos dejó muy claro que es una empresa rural y que está sujeta a todas las normativas vigentes para este rubro”.

Además, en el comunicado indicaron que una de las delegadas sindicales fue desvinculada de la empresa sin que se esgrimiera ningún motivo; por eso, el Comité Ejecutivo de la Utrasurpa resolvió tramitar “por los medios posibles la restitución de esta compañera y de ser necesario llegar al conflicto”.

El artículo 9 del decreto que menciona el gremio, referente al “control del medio ambiente de trabajo”, establece que “toda empresa debe tomar medidas de seguridad para prevenir y controlar los riesgos para la salud debidos a la exposición a los mismos en el trabajo, cualquiera sea su naturaleza: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y tecnológicos”. El artículo 10 señala que el empleador deberá adoptar varias medidas de prevención, por ejemplo, “proporcionando instalaciones sanitarias adecuadas para la higiene personal de los trabajadores”.

En contacto con la diaria, Germán González, secretario general de la Utrasurpa, agregó que entre los incumplimientos de las condiciones de trabajo está la falta de ropa adecuada. Dijo que las autoridades de la empresa fueron citadas varias veces para una reunión y no se presentaron, hasta que el martes lo hicieron. El gremio les planteó que tenían tiempo hasta el 6 de enero para entregar la ropa, ya que de lo contrario tomarían medidas. La empresa contestó que precisaba 72 horas para responder. Además, González señaló que en la reunión con el Ircca plantearon un “protocolo de salud y seguridad” dentro del establecimiento, y en el organismo estuvieron “totalmente de acuerdo”.

El sindicalista señaló que pidieron una audiencia con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que será el 4 de enero a las 11.00. Además, agregó que los trabajadores de Symbiosis, que son 22, tuvieron que modificar el horario de descanso “a prepo”, porque la empresa quería que fuera entre la sexta y la séptima hora, mientras que los trabajadores lo querían entre la cuarta y la quinta.

A su vez, al cierre de esta edición estaba terminando una asamblea de los trabajadores de Symbiosis con dirigentes de Utrasurpa, en la que, según explicó González, se decidió que van a esperar el resultado de la reunión con el MTSS, y en caso de no realizarse el reintegro de la trabajadora despedida, evaluarán qué medidas tomar. Agregó que, ante la perdida de una fuente laboral, en la asamblea el tema de la ropa quedó en segundo plano; no obstante, dijo que ayer representantes de la empresa pidieron los talles de los trabajadores, pero el dirigente acotó que hasta no ver la ropa no garantiza que realmente se la vayan a dar. “Muchos piden los talles y nunca entregan nada”, sentenció.

Por otro lado, desde el Ircca prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema, ya que se están desarrollando las negociaciones en la órbita del MTSS. la diaria se contactó con uno de los responsables de Symbiosis, que se limitó a decir: “La empresa no va a hacer declaraciones por el momento”.