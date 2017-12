Trabajadores farmacéuticos que ocupan Carvi deben comparecer hoy ante la Justicia por recurso de amparo presentado por la empresa

Los trabajadores afiliados al Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA), que mantienen ocupados desde el jueves dos depósitos de la empresa de logística farmacéutica Carvi, deberán comparecer hoy ante el Juzgado Letrado Civil de 15° Turno, a raíz de una acción de amparo interpuesta por la firma. La medida fue adoptada por el sindicato tras el despido de un trabajador que, según un comunicado remitido por Carvi, “es consecuencia de las importantes afectaciones económicas sufridas” por la empresa “durante el mes de octubre, cuando el sindicato comenzó a realizar piquetes tras el despido de un trabajador por la causal de ‘mala conducta’, ya que había incurrido en prácticas que comprometieron al buen funcionamiento de la compañía”.

La empresa justifica el recurso de amparo en que sólo 13 trabajadores (los sindicalizados) son los que están ocupando y no permiten el ingreso a trabajar de otros 52 funcionarios.

El titular de Carvi, Fernando Baudino, dijo a la diaria que “el preacuerdo firmado” después del primer despido, que generó piquetes por parte del SIMA, “implicaba el reintegro del trabajador en mayo. Levantábamos el amparo, ellos levantaban los piquetes y formábamos una mesa de diálogo para buscar soluciones a los problemas en seis meses”. El empresario negó que se incumpliera el preacuerdo por parte de Carvi, tal como lo manifestó el SIMA a la diaria el martes.

“Después del primer despido hubo un piquete de tres días en la empresa. Un cliente nuestro vino a descargar un contenedor, no lo dejaron y el cliente rescindió el contrato con la empresa y se fue a otro operador logístico. El 80% del tiempo de la persona que se despidió estaba destinado a ese cliente. Yo vendo servicios, el 70% de mi presupuesto es mano de obra, entonces la única variable de ajuste que tengo directa son los clientes. Es un tema que ya les avisamos en una tripartita en el Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social, MTSS]: se va un cliente, se va gente; entra un cliente, entra gente”, explicó el empresario.

En tanto, el secretario general del SIMA, Nicolás Tourón, no negó que sean 13 los trabajadores ocupantes, pero dijo que son los que “están sindicalizados” y, por lo tanto, es lógico que sean los que adoptaron la medida. Tourón agregó que conocen cómo piensa la empresa: “Cuando echaron al primer trabajador, que no tuvo nada que ver con una reestructura, la empresa siempre manifestó que si nosotros tomábamos medidas íbamos a complicar a la empresa y que la fórmula más simple para Carvi es menos empresa, menos facturación, menos puestos de trabajo”. El dirigente sindical explicó que “en un piquete se generó una situación con una importadora de pañales que tenía que descargar para mandar a diferentes farmacias y no pudo. A raíz de eso, la empresa decidió no trabajar más con Carvi”. Sin embargo, consideró que la empresa “ata la medida que tomó con eso que pasó, pero nosotros como huelguistas tenemos derecho a tomar medidas”. “Acá lo que pasa es que ante situaciones de dificultad la empresa nunca se sienta a negociar, sino que sólo ejecuta. Hemos tenido conflictos en laboratorios farmacéuticos donde ha habido reestructuras, e incluso negociando hemos reconvertido trabajadores y todos mantuvieron su fuente laboral. Esta empresa no lo quiere hacer, no quiere negociar y echa a los trabajadores”, concluyó Tourón.

Hasta ayer el MTSS no había convocado ningún ámbito de negociación tripartita.