Varios encuentros

Día del Futuro

El ciclo de actividades del Día del Futuro, que organiza la diaria, se cerró con un debate sobre feminismos y futuro. Participaron en el encuentro, que se realizó en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, mujeres referentes de diversos ámbitos y con experiencias de vida, trabajo y militancia variadas. “El feminismo cuestiona relaciones de poder desde lo más íntimo y privado hasta lo más público, por eso ser feminista es lo más revolucionario”, dijo la economista Alma Espino al abrir la charla.

Feministas Desorganizadas

El sábado 9 de setiembre más de 200 mujeres asistieron al primer Encuentro de Feministas Desorganizadas (EFD). El grupo se gestó mediante Twitter (con el podcast Las histéricas como punto focal), se extendió a la red Telegram y se convirtió en un grupo de reflexión, contención y acción. Ese día, en el plenario, se le dio forma oficial al colectivo.

EMU

El 3, 4 y 5 de noviembre fue el primer Encuentro de Mujeres del Uruguay (EMU). La actividad reunió a colectivos y mujeres independientes de todo el país con el objetivo de intercambiar experiencias y abordar la situación de la mujer en Uruguay y en el mundo. Durante los tres días, se desarrollaron diversas actividades artísticas, musicales, teatrales y se organizaron paneles y exposiciones. El cierre del encuentro fue una marcha.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El 23, 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo el 14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Eflac) por primera vez en Uruguay y en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional Contra Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas eligió la fecha en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura del general Trujillo en República Dominicana. El Eflac es una instancia de asambleas y actividades autogestionadas, con espacios artísticos; las actividades terminaron con una marcha el 25 desde la explanada de la Universidad hasta la de la Intendencia, en donde la columna de manifestantes se unió con la marcha que Mujeres de Negro hace todos los años ese día. La movilización terminó en la Plaza Independencia, con el discurso de Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva. “Si bien hemos avanzado en algunos aspectos, es innegable que las cifras nos siguen golpeando en la cara; no están siendo efectivas las políticas de Estado que se han estado aplicando, no son suficientes los recursos que se han estado asignando, no hay compromiso en la mayoría de los gobiernos de nuestros países para erradicar esta lacra, esta violencia que se reproduce de manera multiplicada, exponencial en la sociedad. No hay ningún otro tipo de violencia que se reproduzca más que la que se da contra las mujeres, que la que se da en el entorno de las familias”, expresó Minou en diálogo con la diaria.