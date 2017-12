Vázquez aseguró en un comité de base que el FA ganará en 2019; Iturralde cursó pedido de informes para saber si se apartó de la Constitución

“Estoy seguro de que el último domingo de octubre de 2019 estaré diciendo, vaya a saber de dónde, cuando empiece a amanecer y a aclarar el horizonte, y se empiece a divisar el negro perfil del monte, festejen, frenteamplistas, festejen”. La frase pertenece nada menos que al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y se puede escuchar en un video que comenzó a circular ayer en las redes sociales, y que muestra al presidente hablando en el comité de base Parque Rodó, por el que pasó de visita tras asistir a un casamiento.

La noticia no pasó desapercibida a algunos dirigentes de la oposición. El diputado nacionalista Pablo Iturralde ya tomó cartas en el asunto y elevó un pedido de informes a la Corte Electoral, con miras a averiguar si este organismo considera que Vázquez violó el numeral 5 del artículo 77 de la Constitución, que prohíbe al presidente “formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

“En el día de la fecha se difundió por las redes sociales una grabación realizada en un comité del Frente Amplio en la cual se advertía la participación del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, dirigiéndose al auditorio presente en ese local partidario efectuando consideraciones electorales en relación al FA, abogando claramente por la pertinencia de votar a dicho partido, que consideró el mejor proyecto de país, interviniendo, en opinión del suscrito, en propaganda política de carácter electoral”, dice el pedido de informes de Iturralde, que agrega un enlace al video del mandatario.

El legislador pregunta si la Corte Electoral “ha tomado algún tipo de intervención” por la participación de Vázquez en ese acto; si “estima que es de su competencia” tomar cartas en el asunto y si considera que la conducta de Vázquez “constituye intervención en propaganda política de carácter electoral y, por tanto, violatoria” del mencionado artículo.

Para Iturralde, con este tipo de actitudes Vázquez se está “mujiquizando”. Si bien dijo que no se trata de un hecho “grave”, consideró que el mandatario “no puede hacer estas cosas”. “Hay que mantener un tono de respeto a la Constitución. El presidente es de todos y debe ser cuidadoso. No debe generar más divisiones. Se trata de algo que no le hace bien al país. Queremos un presidente que sea más jefe de Estado que jefe de partido”. En una misma línea se expresó el asesor en educación de Luis Lacalle Pou, Pablo da Silveira, que escribió en Twitter: “Tabaré Vázquez renunció a ser el presidente de todos los uruguayos. Ha decidido ser apenas el presidente de los frenteamplistas”.