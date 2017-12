Vázquez se reunió con sus ministros para despedir el año y aseguró que priorizará la educación en 2018

El presidente Tabaré Vázquez hizo de anfitrión ayer en un asado para despedir el año junto a todos los ministros y subsecretarios de su gabinete. Durante el encuentro, el mandatario enfatizó en la importancia de trabajar en temas como la educación, la infraestructura y la vivienda. El gobierno ya envió durante los últimos días de este mes un proyecto que crea la Universidad de la Educación, y pretende enviar otro para renovar la Dirección Nacional de Cultura y darle una nueva institucionalidad en esa área. El mandatario dijo, además, que en marzo pedirá a los miembros del gabinete que expliciten si piensan formar parte de la futura campaña electoral.

En una entrevista con Búsqueda publicada ayer, Vázquez sostuvo que 2018 será el año de la educación, que en febrero posiblemente realizará una reunión para “ajustar el año” y que los cambios que puedan surgir son de algún ministro “que tenga inconvenientes personales y no pueda seguir”. No obstante, el presidente dijo que discutirá y analizará con los ministros “la actitud que se va a tomar si alguno de ellos pretende hacer, con todo derecho, una carrera política y volcarse a las elecciones”.

Vázquez también se refirió al discurso que hace dos semanas dio en el comité de base de Parque Rodó –cuando auguró otra victoria del Frente Amplio en 2019– y a las denuncias de violación del artículo 77 de la Constitución hechas por la oposición luego de que se viralizara un video que captó ese momento. “Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ello nada. No infringí para nada la Constitución. La Constitución no le permite al presidente ser dirigente de una fuerza política: yo no lo soy”, sostuvo.

Además, el presidente recordó que la Constitución le impide al presidente tener actividad electoral, cosa que él, argumentó, no tuvo. “No estamos en años electorales y, segundo, ni siquiera mi fuerza política –y todo el mundo sabe que soy del Frente Amplio– tiene un candidato para las próximas elecciones. Fui como voy a una reunión familiar, a una reunión de amigos. Me enteré de que había una reunión de frenteamplistas que estaban despidiendo el año y festejando el cumpleaños del presidente de ese comité de base. Y fui a saludar. Y me dieron el micrófono y dije lo que dije”, explicó.

Vázquez está “completamente seguro” de que ni siquiera “rozó” el mencionado artículo de la Constitución. “Y es más, voy a realizar todas las actividades políticas que me permita la Constitución. Porque el presidente de la República es un hombre político, no es un administrativo ni un técnico. Es un hombre político, esencialmente político, como definía Aristóteles al hombre. Un ser político”, reiteró.