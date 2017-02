Amado dispuesto a votar Rendición de Cuentas

El diputado colorado Fernando Amado confirmó ayer que está dispuesto a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno enviará al Parlamento este año, por lo que el Frente Amplio obtendría los 50 votos que necesita en la Cámara de Diputados, si es que no sufre ningún fraccionamiento interno. “Estamos dispuestos, por muchas razones, a hacer los esfuerzos para acompañar la Rendición de Cuentas. No concebimos que no haya Rendición de Cuentas y que se congele todo por un cálculo electoral o para que la oposición tenga una victoria que sería pírrica”, sostuvo el legislador en una entrevista con el semanario Búsqueda. Amado también destacó que, a diferencia de otros legisladores, su actitud “no es de oportunismo, de mercenario, de decir: ‘te doy el voto si me das tal cosa’. No, no, te doy el voto si siento que la Rendición de Cuentas es responsable y va en línea con lo que planteamos”.

Días atrás, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que votaría la Rendición de Cuentas si renunciaba el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Wilson Netto. Pero Amado también deslizó cuestionamientos indirectos al diputado independiente Gonzalo Mujica y a otros legisladores de los partidos tradicionales, al criticar a quienes dicen que no votarán la Rendición de Cuentas con el argumento de que no aprobarán nuevos impuestos: “En general, quienes dicen eso en realidad nunca van a votar la Rendición de Cuentas, y entonces están buscando alguna cosa para decir que no”. Aseguró que él está dispuesto a votar “impuestos al capital”, pero no “a trabajadores, jubilados” o “actividades productivas”.