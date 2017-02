Autoridades confían en que el Carnaval de La Pedrera “demuestre nuevamente que cuando hay gente de guita no se arma lío”

EL FARO del Final del Mundo

Desde la Intendencia de Rocha contrastaron la actitud de los “jipis de 45 años” de Montevideo con la de los “jipi-chic” que visitan el balneario.

El lunes se llevará a cabo el tradicional desfile de Carnaval en el balneario La Pedrera, una celebración que todos los años viene enfrentando a propietarios de viviendas con comerciantes y asistentes a la fiesta, debido a los ruidos molestos que se generan. “Yo tengo casa acá en La Pedrera desde hace 35 años y te puedo asegurar que desde que se puso de moda todo es mucho más difícil, porque hay más gente, más ruido y más líos. A veces me gustaría que todo vuelva a ser como antes, pero cuando me acuerdo de que ahora le estoy alquilando mi casa a millonarios porteños se me va la nostalgia”, aseguró un vecino del lugar. Pero a pesar de que los enfrentamientos se repiten año a año, la intensidad de estos ha decrecido, debido, fundamentalmente, a las medidas que tomó la Intendencia de Rocha para evitar el caos. Un funcionario de la comuna dijo estar confiado en que este año el Carnaval de La Pedrera “demuestre nuevamente que cuando hay gente de guita no se arma lío”.

“Los jipis artesanos que hay en la Peatonal Sarandí arman lío, se pelean con la Policía, y no sé cuántas cosas más. A los jipi-chic que hay acá uno les mete un par de prohibiciones y listo, no más relajo. Es que es así: cuando los jipis no son vagos de 45 años que dejaron Bellas Artes, sino adolescentes hijos de veraneantes de clase media alta, todo es mucho más fácil. ¿O por qué creen que en el rugby no se arman los mismos líos que en un Peñarol-Cerro?”, agregó.