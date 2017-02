Blancos solicitarán una reunión con Lustemberg por plazos del decreto sobre fertilización asistida

Una delegación del Honorable Directorio del Partido Nacional le solicitará una entrevista a la subsecretaria del Ministerio de Salud, Cristina Lustemberg, para tratar de modificar el plazo límite fijado por decreto para financiar mecanismos de fertilización asistida a mujeres de más de 40 años de edad. La norma que establece este plazo -el decreto reglamentario de la Ley 19.167, sobre técnicas de reproducción asistida- fue aprobada el 27 de febrero de 2015 y establecía un plazo de 24 meses para la aplicación de “técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad” financiadas o cofinanciadas por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) en mujeres de entre 40 y 60 años. El plazo vence el 27 de febrero.

La semana pasada, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou se embanderó con el tema y pidió que se elimine el tope etario para acceder a la prestación. Ayer, el directorio nacionalista tomó cartas en el asunto mediante una intervención previa al orden del día a cargo de la ex diputada Beatriz Argimón, integrante de Todos hacia Adelante, el bloque liderado por el senador blanco.

Argimón dijo a la diaria que se trata de una medida “discriminatoria” y “economicista”, en un país caracterizado por la baja natalidad y con 700 mujeres anotadas para este procedimiento. “Es muy fuerte. Un país que compra empresas fundidas, funde todo y les dice que no a 700 mujeres que quieren ser madres. Es una vergüenza”, sostuvo, resaltando que el gobierno debe “repensar” el tema. Además de Argimón, a la entrevista acudirán otros integrantes del directorio nacionalista y el diputado Martín Lema, referente de Todos hacia Adelante en el tema salud.

El martes 31, la directora del FNR, Alicia Ferreira, encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que este organismo cumple con los financiamientos “de una manera lo más rigurosa desde el punto de vista científico”: “Es el dinero de todos los uruguayos, con el cual se pagan los trasplantes de médula, las cirugías cardíacas, los medicamentos para el cáncer. Hace poco incluimos dos medicamentos para el cáncer de mama, que es de los más prevalentes, después de arduas negociaciones con el laboratorio. Hay una cantidad de procedimientos que se financian, y no se priorizan por criterios discrecionales, sino a partir de estudios científicos y análisis de impacto presupuestal”, explicó. Además, destacó que Uruguay es “el único país de América Latina” que tiene cobertura universal en procedimientos de fertilización asistida.

La reacción de los blancos ante lo dispuesto en este decreto que fue aprobado en 2015 generó críticas en la interna. La floridense Magela García Galain (que es la única integrante del ejecutivo nacionalista que no representa a ninguno de los dos bloques del partido) cuestionó el accionar de los blancos en este tema y dijo que se está “trabajando mal”. “Salimos a protestar ahora, pero ¿esto no se podía prever seis meses antes? ¿No teníamos idea de los plazos de la norma?”. Según García Galain, “si la gente no salía a reclamar, los políticos estábamos durmiendo, y me incluyo como culpable aunque no sea legisladora, pero ¿por qué hay que salir tarde? El PN sigue errando en eso, y seguimos corriendo atrás de la liebre. Deberíamos estar para evitar esto y no para decir ‘qué horrible’. Los políticos deberíamos haber sabido, no podemos estar detrás”.