Bonomi defendió operativo policial del último clásico y responsabilizó a la AUF, a los clubes y a la “delincuencia organizada”

Al cierre de esta edición, continuaba la interpelación al titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, en la Cámara de Diputados. La instancia, que superaba las 12 horas de debate, fue convocada por el diputado colorado Germán Cardoso, con el propósito de abordar la “situación de extrema gravedad en seguridad pública y en especial en el deporte”, según señalaba la convocatoria. El diputado anunció por Twitter que interpelaría al ministro el 2 de diciembre, cinco días después del partido clásico que se suspendió a raíz de incidentes en la tribuna Ámsterdam, entre ellos, el ya famoso lanzamiento de una garrafa desde la tribuna hacia afuera, en el que resultó herido un efectivo policial.

Fue la primera interpelación que enfrentó el Frente Amplio (FA) sin mayoría parlamentaria en Diputados. Aunque al cierre de esta edición el Partido Colorado todavía no había presentado una moción de censura, el diputado Gonzalo Mujica, quien se alejó del FA a fines del año pasado, adelantó antes de entrar a la sesión que era poco proclive a votar algo así. “No creo que vote la censura, pero hay que escuchar, quedan muchas horas de interpelación”, comentó.

Cardoso no dejó pasar demasiados minutos de su exposición inicial antes de sentenciar el “fracaso absoluto y rotundo” de la gestión de Bonomi. Se refirió a la situación de “desamparo de la gente ante la insoportable situación de delincuencia” y cuestionó el manejo de las estadísticas que hace el MI. Comentó que Bonomi salió “desesperadamente” la segunda semana de diciembre a dar las cifras de delitos de 2016, una actitud que contrastó con la demora de meses para hacer públicas las cifras de 2015. A partir de esto concluyó que “no se puede creer” en las estadísticas que proporciona el MI, que, según considera, están “totalmente desacreditadas”. “¿Quién es el caradura? ¿Quién es el que miente, el director del Observatorio [de Violencia y Criminalidad, Javier Donnangelo] o Bonomi?”, inquirió. Dijo que el MI hace pasar a las rapiñas por hurtos especialmente agravados, y sostuvo que hoy hay 80% más de rapiñas que cuando asumió Bonomi como ministro, hace siete años. “Bonomi contra Bonomi, el resultado es espantoso”, cuestionó. El diputado colorado sostuvo que sólo se esclarece 5% de los delitos. Luego, todas esas cifras fueron rebatidas por el ministro, quien se basó en los datos oficiales.

Cardoso afirmó que el ministerio contó con un presupuesto alto en los últimos períodos de gobierno, pese a lo cual obtuvo “malos resultados”. Mencionó que 78% de la población desaprueba la gestión del ministro, y aseguró que “hoy la delincuencia sigue siendo la dueña de las calles”.

Luego Cardoso se refirió a las fugas de delincuentes, a los asesinatos, a las muertes por balas perdidas, y al reciente accidente de tránsito en el que falleció una familia argentina al chocar de frente contra un grupo de delincuentes que escapaban de la Policía.

Una hora después de comenzar su exposición, Cardoso se refirió a lo que sucedió en el partido clásico del 27 de noviembre, episodio que constituía el centro de la convocatoria. Expresó que no sale de su asombro ante el hecho de que Bonomi haya calificado de “un éxito” el operativo policial que se desarrolló en esa oportunidad. “Fue la primera vez en la historia de Uruguay que un clásico no se pudo jugar porque la Policía no estuvo en condiciones de garantizar el espectáculo”, dijo.

A las 12.30, Cardoso leyó 45 preguntas dirigidas al ministro. Entre ellas había interrogantes generales que se centraron en la formación policial, en los sindicatos policiales, en el armamento, vehículos y vestimenta que compró el MI, en la orden de servicio que se emitió el 10 de febrero y que pedía extremar las medidas de seguridad en las unidades policiales que contaban con armas de fuego. Un grupo de preguntas se centró en las muertes en las cárceles y en los episodios de violencia de policías contra sus parejas o ex parejas utilizando armas de reglamento. Hubo también preguntas específicas sobre el clásico, como por qué el MI no ordenó la suspensión del partido si, como se ha afirmado, se habían encontrado armas y drogas en la tribuna Ámsterdam, por qué la Policía no ingresó a esa tribuna cuando comenzaron los disturbios, si tienen pruebas de que efectivamente se trató de una asonada (como afirmaron las autoridades en su momento) y cuál es el concepto de “éxito” que maneja el ministro.

En contexto histórico

“La verdad es que estoy bastante confuso”, comenzó Bonomi su exposición. Aclaró que no respondería concretamente las preguntas de Cardoso, como le había solicitado el diputado interpelante, porque no había terminado de entender cuáles eran las preguntas concretas que se le formulaban. El ministro se quejó de que la oposición está “en campaña”, y recordó que la convocatoria a la interpelación se votó poco más de un mes después de la última interpelación, que duró 17 horas y versó en torno a los mismos temas.

El ministro comenzó relatando los logros de los gobiernos del FA y destacó la confianza que la población tiene en la Policía como institución, según relevan las encuestas de opinión pública. Luego se abocó a una detallada exposición cronológica, que duró una hora y empezó en 1905, sobre los episodios de violencia en el deporte, y mostró que la del año pasado no fue la única vez que se suspendió un partido clásico. “Parece que los muertos y heridos de bala son hechos que se instalaron ahora”, ironizó. “Cuando sucedieron todos los hechos de violencia mencionados anteriormente, los ministros del Interior del Partido Colorado y del Partido Nacional no pudieron poner freno a esa escalada, y nunca fueron interpelados ni cuestionados políticamente. Pero resulta que cuando llegó el FA, la culpa sí es nuestra”, agregó, y afirmó que la oposición tiene una “brutal deshonestidad intelectual” y es “ tremendamente oportunista”.

El ministro cuestionó además a las autoridades del fútbol, y diferenció su actitud de la que tuvieron las autoridades del básquetbol. “El básquetbol ha tomado otra conciencia de esto. Ha generado normas que son durísimas, como el pasaje de equipos de Primera a Tercera División [a raíz de hechos de violencia]. El básquetbol ha trabajado mucho mejor que el fútbol”, consideró.

Más que una garrafa

Luego el ministro se refirió al operativo policial desarrollado en el clásico de noviembre. Sobre su concepto de éxito, Bonomi comentó que va en función de las expectativas que se tengan. Sostuvo que el MI contaba con información sobre amenazas a la comisión de seguridad de Peñarol que afectarían al Palacio Peñarol, Los Aromos y el estadio Campeón del Siglo, que el objetivo era evitar que esto se concretara y que eso se logró. También se logró tomar “las medidas necesarias para evitar situaciones en las que se pusiera en riesgo la vida”, destacó el ministro.

Sobre la presencia policial, el ministro sostuvo que la seguridad en las tribunas es responsabilidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Cuando el evento es privado, son los organizadores los que deben hacerse cargo; de lo contrario, no pueden organizarlo”, manifestó. Afirmó, por otra parte, que para grupos como los de las barras bravas, la presencia de efectivos “no termina siendo disuasiva sino provocadora”, ya que no tienen entre sus valores el respeto a la Policía, sino la confrontación con esa institución.

Bonomi destacó que se procesó a 16 personas por los incidentes ocurridos en el estadio Centenario y que eso fue “producto del trabajo profesional de la Policía”, que tuvo “un carácter claramente preventivo”.

Ya cerca de las 22.00, cuando recién se iniciaba la lista de oradores, luego de que el debate pasara por el pasado y hasta por los familiares de Bonomi, el diputado del FA Alejandro Sánchez tomó la afirmación de Cardoso de que tenía “pruebas contundentes” de que el MI escucha sus llamadas telefónicas y lee sus correos electrónicos como una “grave denuncia” y una “cuestión de fueros”, y mocionó que la cámara como tal presente una denuncia penal del presunto espionaje. La iniciativa fue aprobada por 86 votos en 87. Luis Puig, también del FA, dijo que si bien no es obligación presentar pruebas para que la Justicia investigue, seguramente Cardoso “aportará las contundentes pruebas que tiene”.

Frases

Cardoso “[Bonomi] acepta que [a una persona] se le viole a la mujer, a la hija y hasta al perro”.

“No le puedo creer a las estadísticas del ministro, como no le cree la mayoría de los uruguayos”.

“En la era Bonomi estamos volviendo a la época bárbara, de la colonia, en la que la vida no valía nada”.

Bonomi “[Los partidos de la oposición] están convencidos de que cuanto peor, mejor, y cuando les demuestran lo contrario, dicen que las cifras no son ciertas”.

“La violencia en el fútbol perpetrada por las barras bravas es colectiva, organizada, con fuertes puntos de contacto con la delincuencia organizada. Es una estructura de carácter criminal que se debe reprimir seriamente”.