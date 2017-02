Cambió la foto

Mientras una delegación de jerarcas, ministros y empresarios uruguayos comenzó ayer la gira que el presidente Tabaré Vázquez encabeza por Europa, los presidentes de Brasil y Argentina, Michel Temer y Mauricio Macri, se reunieron en el Palacio de Planalto, Brasilia, para analizar el futuro del Mercosur.

Y a diferencia de lo que ocurre en Montevideo, las declaraciones de ambos mandatarios realizadas tras la reunión parecieron dejar en claro que ninguno de los dos países tiene como prioridad un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China dentro del Mercosur. El tema apenas fue mencionado por Macri, quien subrayó que el Mercosur debe tener una “estrategia común” para optimizar la relación comercial con otros bloques, y además tener una visión común sobre los vínculos con China, según consignó el sitio web de la Casa Rosada.

En cambio, ambos mandatarios se propusieron acercarse aun más a la Alianza del Pacífico, y en particular a México, aprovechando la deteriorada situación diplomática de ese país con el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. En palabras de Macri, México “empieza a mirar hacia el sur con más decisión”. Según dijo Temer, por su parte, en el encuentro se abordó la “necesidad de que el Mercosur promueva una mayor integración con los otros países de Sudamérica y con México, y de establecer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico”. Asimismo, Macri resaltó la “enorme oportunidad” de avanzar en acuerdos comerciales no sólo con la Alianza del Pacífico, sino también con la Unión Europea, “a partir de la nueva situación política de Estados Unidos y el proceso del brexit. El mandatario argentino dijo tras el encuentro que los acuerdos que ambos países firmaron servirán para darle al Mercosur un “impulso histórico”.

Cómo venimos

La estrategia comercial de Uruguay ya incluyó la firma de un TLC de “última generación” con Chile, que entre otras cosas deberá ser ratificado por el Parlamento uruguayo, y también la posibilidad de ampliar el actual TLC que el país mantiene con México y profundizar las relaciones comerciales con Perú, según dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa el jueves a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Allí también habló sobre la situación actual de las negociaciones con China y con el resto del Mercosur. “La estrategia que hemos definido consiste en solicitar -ya lo hicimos formalmente-, tanto a Argentina como a Brasil, la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China”, sostuvo. Luego dijo que una vez que el país asiático responda la propuesta que hizo Uruguay sobre los términos de referencia del posible acuerdo, se les consultará a los restantes socios del Mercosur “si tendrían interés y estarían dispuestos a formar equipos de trabajo para llevar adelante la negociación. Nos dirán si están de acuerdo o no, y una vez que nos den una respuesta resolveremos, pero no vamos a adoptar una posición ni vamos a manifestar a priori cuál es el panorama general sobre el estado de situación de los países vecinos”.

A pesar de esta situación, Nin señaló durante su comparecencia que no es cierto que China le haya manifestado a Uruguay que sólo estaba interesada en firmar un TLC con el Mercosur. “De la embajada de China no salió ningún comentario en el sentido de que hasta no tener un acuerdo con el Mercosur los chinos no aceptarían un tratado con Uruguay [...] Nunca nos han dicho que no, ni los argentinos, ni los brasileños, ni los propios chinos”.

Reacciones

El diputado frenteamplista Roberto Chiazzaro, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, dijo que la ausencia de China en la agenda de la reunión entre Temer y Macri hace suponer “o que es un tema que no les interesa o que no tienen definiciones asumidas al respecto”. Chiazzaro recordó que durante el año pasado, la cancillería brasileña emitió un comunicado recordando la resolución 32/00 del Mercosur, que establece el compromiso de sus miembros de una “negociación conjunta” con países terceros, y que Macri también dijo que prefería una salida similar. “Este es un momento en que el panorama internacional está desdibujado; quizá antes de opinar las cancillerías están pensando en analizar la situación”.

En tanto, el nacionalista Jaime Trobo dijo que se trata de un encuentro en el que “hablan de los temas que les preocupan a ellos”. “Nunca pensé que fueran a tomar ninguna resolución de lo que Uruguay hace”. Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet interpretó que China no aparece como una “prioridad” para estos países. “Hablan del acuerdo con la Unión Europea, de la Alianza del Pacífico, que son más próximos, en todo sentido. Si Argentina y Brasil llegaran a pensar en China, sin duda que no sería para 2018 ni antes de estos otros acuerdos que se vienen trabajando”. Para Pasquet, estos tratados podrían perjudicar notoriamente a los países vecinos: “Sería muy difícil de concebir, porque implicaría la liquidación de la industria en Argentina y Brasil; plantearlo en Uruguay es otra cosa, porque nuestro aparato industrial ya está debilitado”. Según dijo, de la reunión “no hay ningún elemento que permita decir que esto implica un aliento para la posición uruguaya, aunque tampoco se puede sostener lo contrario”.