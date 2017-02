Crysol opinó sobre el Comando Barneix

En una columna de opinión, la asociación de ex presos políticos Crysol le demanda al Poder Judicial actuar “de una vez por todas” en las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La columna se titula “Los Barneix de siempre”, en referencia a las amenazas que recibieron varios operadores judiciales vinculados a causas sobre derechos humanos con firma del “Comando Barneix”. “Con honrosas excepciones, que las hay, que deberían ser paradigmas a seguir por sus colegas, los jueces uruguayos no se han destacado por su compromiso con la investigación y el castigo de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo estatal. El máximo órgano del Poder Judicial, incluso, ha emitido señales profundamente negativas, durante el ejercicio de la Presidencia por parte del Dr. Jorge Ruibal Pino”, señala Crysol, que pone como ejemplo el cambio de la órbita penal a la civil de la jueza Mariana Mota o la afirmación de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) funcionaría como una “muralla” en estas causas. “La SCJ debe dar un mensaje claro a todos los jueces del área penal, a todos los operadores, para que dentro de sus atribuciones y competencias en el marco de su autonomía e independencia, aborden las causas que están paralizadas y las dinamicen”, señala la asociación, y añade: “Hay que adoptar decisiones y procedimientos administrativos para que los jueces que tienen causas de esta naturaleza puedan dedicarles tiempo y esfuerzo, enfocarse en ellas, liberándolos de otras labores, causas y cargas burocráticas, con más funcionarios y otras iniciativas similares. Brindándoles garantías y seguridad. Las máximas garantías. Los comandos Barneix, cuando aparecen, apuntan a los jueces y a los operadores judiciales, a los investigadores y asesores. Es a ellos a quienes pretenden amedrentar para que no cumplan con sus obligaciones”.