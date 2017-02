El SAG está ocupando la Impresora Polo

El Sindicato de Artes Gráficas (SAG) está ocupando la Impresora Polo desde la semana pasada y está convocando a los trabajadores a “rodear” el establecimiento, en señal de protesta contra el “constante atraso en el pago de los sueldos” y “las retenciones que son descontadas y no se vuelcan a las empresas u organismos correspondientes”, se informa en el sitio web del PIT-CNT. Según el gremio, el “grupo multimedia que posee la impresora, Grupo U, “encabezado por Pablo Scotellaro y Álvaro Rodríguez, está jugando impunemente con los ingresos de los trabajadores”, y eso llevó a una nueva ocupación. La medida, se asegura, “se mantendrá hasta tanto no haya una solución que contemple los reclamos de las compañeras y compañeros”. Manuel Cabrera, integrante de la dirección del SAG, observó que “llama poderosamente la atención que exista trabajo y que el dinero que ingresa por eso es destinado a otros emprendimientos del Grupo U que no generan ganancias”. Según el dirigente, “a los que crean ingresos se los castiga no pagándoles el sueldo en tiempo y forma”, y por tanto, “lo que se puede apreciar es que existe” una mala administración, “ya que no prioriza lo que produce ingresos”.