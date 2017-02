En el umbral

El encuentro en la sede del Frente Amplio (FA) duró poco más de 40 minutos, y además del diputado colorado Fernando Amado y el presidente de la fuerza política de gobierno, Javier Miranda, participó también el secretario político de este último, Gonzalo Reboledo.

La idea de este encuentro fue del propio Miranda, y el disparador fue un artículo publicado el jueves en el semanario Búsqueda en que el legislador colorado mostraba su predisposición a votar la Rendición de Cuentas y hablaba de la necesidad de entablar otro tipo de diálogo entre el gobierno y la oposición, distinto del que él considera que se da actualmente, una suerte de dos bloques que se confrontan de forma permanente.

“Los dos coincidimos en el análisis de la crisis de la política, de la política del show, la política de la plata, pero no de las ideas. Hay una necesidad de nuevos relacionamientos, y yo recibí con mucha satisfacción la pronta invitación y el reflejo rápido, porque es parte de la necesidad de gestos que generen nuevas confianzas e instancias de diálogo que nos permitan construir a cada uno, desde su partido, con una visión progresista”, dijo Amado a la diaria.

El diputado también recordó cuando se reunió con el presidente Tabaré Vázquez durante las elecciones de 2014, y dijo que lo que estuvo detrás de aquella reunión y esta es lo mismo: “Si yo puedo ser puente para una nueva relación con el FA, lo voy a ser. El Partido Colorado (PC) ha tenido un relacionamiento con el FA que podría definirse como de ‘no relacionamiento’, pero estar de espaldas a un partido político que representa muchas cosas del país, y desde hace más de diez años, a más de la mitad de la población, me parece surreal”, sostuvo. Dijo que tanto el FA como los partidos tradicionales deben “cambiar el chip de relacionamiento bipolar”, que actualmente implica a “blancos y colorados agitando el cuco y no reconociendo nada de lo que hizo el FA, y al oficialismo con una prédica que tampoco reconoce nada de lo que hicieron en 180 años los partidos tradicionales”.

Respecto del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno deberá enviar este año al Parlamento, Amado dijo que no garantiza su voto a toda costa, sino que tiene una “predisposición positiva” a apoyarla, siempre y cuando pueda ver el proyecto y evaluarlo adecuadamente. “En realidad, esto es novedad porque se espera que la oposición le haga la vida imposible al gobierno”.

Sostuvo que para él es “muy importante” que se implemente en su totalidad el Sistema Nacional de Cuidados (SNC) y que se alcance el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. “Estos dos temas fueron pilares del gobierno y espero que se puedan cumplir. En la campaña fueron promesas muy fuertes que se convirtieron en la espina vertebral del FA”, dijo el diputado. Según afirmó, con los recursos actuales que se destinaron al SNC no va a ser posible implementarlo en su totalidad. Respecto de la educación, sostuvo que se ha implantado un debate que enfrenta mejorar la gestión con aumentar el gasto, que no tiene sentido: “Estoy convencido de que es posible mejorar la educación y, a la vez, darle más presupuesto”.

En el encuentro, Miranda se comprometió a mantener al diputado colorado informado acerca de las decisiones que se tomarán en la bancada oficialista sobre discusión de la Rendición de Cuentas, aunque el FA primero tendrá su debate interno antes de salir a negociar con el resto de los partidos. El sector de Amado, Batllistas Orejanos, realizará, sin embargo, sus propios aportes al debate. “Anticipé que el sector nuestro va a trabajar en algo concreto”, dijo Amado, adelantando que la propuesta se presentará aproximadamente en un mes. Esta eventualmente podría incluir “aspectos tributarios” ante la necesidad de recursos para desarrollar el SNC y para la educación. “Nuestro sector va a trabajar en algo concreto, y no nos cerramos a ninguna discusión sobre impuestos a la herencia o a los juegos de azar, pero sí a impuestos a los jubilados, trabajadores o actividades productivas. En todo ese menú tenemos la intención de sentarnos a ver si podemos tener alguna propuesta concreta con la cual contribuir”.

Otros encuentros

También ayer hubo otra reunión en la que se abordó el futuro proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que no fue protagonizada por ningún integrante del oficialismo, aunque sí por otro colorado. Gonzalo Mujica, el diputado disidente del FA, visitó en su despacho al colorado Tabaré Viera, conductor del sector Batllismo Abierto. El ex legislador frenteamplista está reuniéndose con líderes de sectores de todos los partidos. Viera evitó opinar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas porque, dijo, “todavía no conocemos el texto”, aunque tal como ha venido sosteniendo Mujica desde hace varios días, aseguró que su sector no votará nuevos impuestos.

El diputado colorado también fue consultado por la reunión de Amado con Miranda: “Hablaremos con Amado, ya que ha anunciado que está dispuesto a votar la Rendición. En el PC aún no hemos conversado al respecto”, sostuvo. Según aseguró, tanto en las rendiciones de cuentas como en las instancias presupuestales “no es que la oposición vote sistemáticamente en contra. Hemos votado muchas veces a favor de varios artículos. Lo que es bueno para el país es bueno para nosotros. Y si el FA está dispuesto a negociar con la oposición, hasta podría ser posible que todos votemos el proyecto”. No obstante, dijo que a priori y sin conocer el posible texto, “nos parece bastante inconveniente decir que vamos a votar a favor o en contra”.

Otro que tocó el tema ayer fue el senador frenteamplista Rafael Michelini, quien durante una entrevista con El País TV coincidió con lo dicho por los senadores del Movimiento de Participación Popular José Mujica y Lucía Topolansky en que el hecho de que no se apruebe el Presupuesto no sería tan dramático para el oficialismo. “Tenemos un Presupuesto que nos permite generar grandes líneas con respecto al tema del programa”. Según Michelini, en caso de no aprobarse la Rendición de Cuentas, después, de todas formas “se pueden mandar leyes puntuales para temas específicos”. Aunque “sería una muestra de que no hubo entendimiento entre el gobierno y la oposición”,señaló. Para el senador, si bien no se estaría incumpliendo el programa, “no estaríamos poniendo los énfasis que la realidad nos demuestra”. Para ser más claro, ilustró: “Si queríamos hacer un énfasis para los profesores que se titulan, no es que le estemos sacando o poniendo plata a la educación, sino que dentro de la plata a la educación en que haya más gente titulada, eso se postergará por algún año más”.

En 2015, el gobierno de Vázquez no estableció recursos en el Presupuesto Quinquenal hasta 2020, como la normativa lo habilita, sino únicamente hasta 2017, con el argumento de la incertidumbre generada por la coyuntura económica regional. En aquel año se habló de que los recursos a partir de 2018 serían votados en la Rendición de Cuentas de 2016, a aprobarse este año, pero la situación política se complicó para el FA, que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.