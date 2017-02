Estudiantes inscriptos en la Utec se triplicaron respecto del año pasado

El viernes 24, a las 0.00, finalizó el período de inscripciones para 2017 de la Universidad Tecnológica (Utec) que, a diferencia de los de otras instituciones, son completamente virtuales: los estudiantes deben presentar todos los documentos mediante la web. El consejero de la Utec, Rodolfo Silveira, dijo a la diaria que hubo 1.200 personas que intentaron preinscribirse, de las que quedaron preinscriptas 640; el resto no cumplía con los requisitos (por ejemplo, la Utec no acepta inscriptos con materias previas del bachillerato). Según Silveira, los inscriptos este año triplican los de 2016.

Las carreras de la Utec tienen cupos, y aunque la mayoría se ampliaron para este año, en algunas las inscripciones siguen superando el máximo. Es el caso de la Tecnicatura en Tecnologías de la Información (había un cupo de 100 estudiantes en Durazno y 50 en Fray Bentos, y fue la carrera con más inscriptos) y de la de Ingeniería en Mecatrónica, que tenía un cupo de 50 estudiantes. Probablemente -todavía no están los datos procesados-, también hayan superado el cupo los inscriptos para la nueva carrera de Tecnólogo en Jazz y Música Creativa, que se dictará en Mercedes, para la que había una previsión de 20 estudiantes.

Silveira dijo que se “cumplieron las expectativas” con las seis carreras nuevas que se lanzaron este año; dijo estar “muy contento” en particular con la de Jazz y Música Creativa, ya que se logró completar y superar el cupo, si bien era una propuesta que implicaba “todo un desafío”. Consideró que “la identidad con el territorio se hace realidad cuando ofertás una educación nueva”.

Para la mayoría de las carreras que hayan superado el cupo de inscriptos se realizará un sorteo, el jueves 2 de marzo a las 11.00, pero habrá otras formas de selección para las carreras de Tecnologías de la Información y Jazz y Música Creativa. Para la primera, los inscriptos deberán hacer un curso inicial virtual entre el 6 y el 15 de marzo, que además de varias instancias virtuales tendrá una presencial, y en función de la aprobación de ese curso se elaborará un orden de prelación para el ingreso. En el caso de la carrera de Jazz, los inscriptos tendrán una prueba de suficiencia de conocimientos y un coloquio instrumental, donde se evaluarán sus conocimientos teóricos y prácticos de música. Silveira dijo que no hay un “sistema justo de aceptación de estudiantes” para su acceso a la educación universitaria, pero si se admiten más estudiantes de los previstos, “la calidad de la educación cae”.

El consejero añadió que 10% de los inscriptos son de Montevideo, y celebró que haya casi 600 estudiantes del interior que hayan buscado “el desafío de ser universitarios. Si apostamos a desarrollar el interior, esto cambia el mapa”. Además, Silveira dijo que se buscará mantener el contacto con aquellos preinscriptos que no logren entrar en el cupo, tanto para que se vuelvan a anotar a mitad de año como el próximo año. Explicó que la plataforma virtual de gestión educativa UniversitasXXI, mediante la cual los interesados se inscriben, “permite tener un contacto con los estudiantes no sólo cuando están vinculados, sino desde antes y después”. “No queremos que se desvinculen si tienen la voluntad de seguir educándose; el enorme desafío es que se enamoren de la carrera y no desestimularlos, sino, al contrario, tratar de atraparlos”, aseguró.