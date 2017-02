Felipe Michelini respalda actuación de abogado del Estado uruguayo en Roma

El coordinador del Grupo Verdad y Justicia (GVJ), Felipe Michelini, se comunicó con la diaria para aclarar que respalda la actuación del abogado del Estado uruguayo en el juicio por el Plan Cóndor en Roma, Fabio Galiani. El jurista fue cuestionado por una de las integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirtha Guianze, y por el coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, durante una mesa redonda organizada la semana pasada por la organización de ex presos políticos Crysol. Michelini dijo al respecto, en declaraciones publicadas ayer por este medio, que no entendía cómo se evaluaba la actuación de un abogado antes de conocer los fundamentos de la sentencia, que absolvió a 13 de los 14 uruguayos imputados y condenó al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.

Michelini remarcó que Galiani es un “excelente abogado” y que tiene “prestigio y compromiso” en materia de derechos humanos. “No creo que de la sentencia se pueda deducir responsabilidad del abogado”, consideró.