FUCVAM se reunió con Miranda y propuso aumento de impuesto al patrimonio

Representantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) se reunieron el martes con el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda. El secretario general de la organización social, Pablo Caballero, explicó a la diaria que el motivo de la reunión fue la discusión sobre la Rendición de Cuentas, “por la preocupación” de que “la plata que está para este Presupuesto no alcanza para cubrir todo lo que se dijo que se iba a hacer, especialmente teniendo en cuenta el déficit de 4% que hoy existe”. “Creemos que si no hay nuevos recursos se corre un serio riesgo, y por lo tanto le planteamos a Miranda algo que no es nuevo para la federación, que es un cambio en la matriz tributaria, y que paguen más los que tienen más”, dijo Caballero.

FUCVAM propuso al presidente del FA un aumento del Impuesto al Patrimonio, lo que significa “todo lo contrario a lo que pretende el equipo económico”: “Hoy está en 0,7% para las personas y en 1,5% para las empresas, y lo que se pretende es bajarlo hasta 0,01% en ambos casos. FUCVAM dice que no sólo no hay que bajarlo sino que hay que subirlo hasta hacerlo llegar a 1,5% en las personas y 2,25% en las empresas. Eso haría que tuviéramos en las arcas del Estado 275 millones de dólares más”. Caballero también informó que se propuso gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los juegos de azar e “investigar la posibilidad de gravar las transacciones patrimoniales como las grandes herencias”, así como la creación de un impuesto “a la segunda vivienda vacía”: “Si tenés una casa que no es donde vivís o la de veraneo, y no la tenés para alquilar, lo que hacés es regular al alza el precio de los alquileres; entonces, según el período de tiempo que pase sin ser alquilada, debería gravarse con un impuesto progresivo”.

FUCVAM también le hizo llegar sus reivindicaciones particulares, como que se conviertan en ley el mecanismo de subsidio a la cuota y el repago a 2%: “Le pedimos a Miranda que la bancada del FA apoye estos proyectos que están en manos del MVOTMA [Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente] para su estudio y que van a pasar al MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] porque necesitan ser presentados por iniciativa del Poder Ejecutivo”.

Otra reivindicación histórica de FUCVAM es la exoneración del IVA a los materiales de construcción que adquieren las cooperativas. “El plan de vivienda rural [MEVIR] tiene esto exonerado por ley desde 1967, ¿por qué? Porque tiene un alto componente social. En 1968 se crea por ley el cooperativismo de vivienda, que también tiene un alto componente social, pero nunca se lo exoneró del IVA. En 2011 el gobierno del FA crea la ley de inversión privada en vivienda de interés social. A las inversiones se las exonera de todos los impuestos, incluso del IVA, pero lo que está pasando por esa ley es que mientras el cooperativismo de vivienda construye por 60.000 dólares, la empresa privada pone en el mercado lo mismo, pero por 153.000 dólares. Creo que llegó el momento de exonerar de IVA los materiales de construcción para el movimiento cooperativo”, explicó Caballero. Según el dirigente, dicha exoneración representaría que FUCVAM pudiera construir 12,5% más barato, algo así como 3.000 casas más.

Caballero valoró la “receptividad” del presidente del FA e informó que Miranda les pidió que le alcancen las propuestas “en detalle”, así como “mantener fluidez en el relacionamiento”. “Dejamos en claro que somos una organización social con total independencia, pero que necesitamos tener un diálogo más fluido. Somos firmes creyentes en el diálogo, pero también creemos en la movilización”, advirtió. Caballero anunció que ayer le enviaron una carta al senador y líder del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, solicitándole una reunión con el mismo objetivo.