Gonzalo Mujica se reunió con Bordaberry

El ex frenteamplista y ahora independiente Gonzalo Mujica viene reuniéndose con líderes de todos los partidos políticos para preparar el debate sobre la Rendición de Cuentas; ayer fue el turno del senador colorado Pedro Bordaberry. “Nunca uno puede decir que no va a haber Rendición de Cuentas sin antes saber cuál es el contenido”, dijo el ex candidato a la presidencia. Bordaberry también llamó a todos los sectores y partidos políticos a “salir de la zona de confort” que implica “negociar sólo adentro del Frente Amplio [FA] y no afuera”, lo que era “más cómodo” tanto para el oficialismo como para la oposición. El senador dijo que podría haber iniciativas votables, como por ejemplo, si se propone “dejar de subsidiar a Alcoholes del Uruguay en 150 millones de dólares y destinar ese dinero a la educación”. Pero luego resaltó que “el contenido no existe”, ya que el FA “todavía no se puso de acuerdo en la forma en que va a hacer la propuesta, por lo que todavía no la tiene”.

En tanto, Mujica recordó una vez más que si el FA se queda sin Rendición de Cuentas no podrá cumplir con ninguna de sus promesas electorales, porque “se queda todo sin financiamiento”. Según dijo, si se llegara a echarle la culpa a la oposición por la no aprobación de esta ley, sería “un absurdo”. Además, aseguró que es imposible “seguirle exigiendo a la gente que financie las políticas públicas con incremento de tributos”.