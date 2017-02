Larrañaga comunicó creación del nuevo bloque con sus legisladores

Finalmente el senador y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, compartió por primera vez con los legisladores de su sector su idea de convertirlo en un nuevo bloque político llamado Juntos, con la expectativa de que este futuro “paraguas” político sirva para obtener nuevas adhesiones, ganar la interna y llegar al gobierno.

Si bien Larrañaga insistió en que no era tiempo de definir candidaturas, quienes participaron en el encuentro dijeron que no dudaban de que él debería ser el candidato del nuevo bloque: “El hombre es Jorge Larrañaga, que es el líder y el candidato, aunque él sigue hablando del grupo porque quiere fortalecerlo”, dijo el senador y ex intendente de Soriano Guillermo Besozzi. La incógnita es qué opinan los dos legisladores que no concurrieron; la ausencia de la senadora Verónica Alonso y del diputado Pablo Iturralde no pasó inadvertida. “No tenemos conocimiento de que tengan otra visión. Nos parece que es muy importante su presencia”, se limitó a decir al respecto el diputado Edgardo Mier.

El nuevo bloque que pretende construir Larrañaga buscará tener mayor pluralidad que su antecesor, entre otras cosas mediante la presentación de varias corrientes internas y listas al Senado en las próximas elecciones. En el encuentro, Besozzi aprovechó para plantear la importancia de que los dirigentes puedan participar más en las decisiones del sector, ya que “hay gente muy valiosa a la que hay que aprovechar”.

Larrañaga explicó por qué no apostó a una reunión única con intendentes, alcaldes y ediles, además de legisladores, para conformar el grupo. Aclaró que se reunirá con el resto de los dirigentes en otras instancias, y que próximamente convocará un encuentro con intendentes para abordar la conformación del nuevo bloque. “El proceso de discusión va a madurar, y llevará dos, tres o cuatro meses, y giras por todo el país”, ilustró el diputado Mario Ayala. Según dijeron asistentes al encuentro, Larrañaga planteó que, de ser necesario, se reunirá primero con cada uno de los jerarcas departamentales y luego con todos en conjunto.

Los intendentes, otrora punto fuerte del sector, parecen ser ahora la pata más endeble del liderazgo de Larrañaga. Varios de ellos han mantenido reuniones durante 2016 con el objetivo de, en palabras de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, generar una “renovación” en el partido. La propia Peña dijo en noviembre que la permanencia de algunos de ellos en AN va a depender de lo que “se converse” con Larrañaga.

La otra cara

También ayer, el senador Luis Lacalle Pou encabezó una reunión del otro sector del PN, Todos hacia Adelante, en el club de pesca La Armonía. A diferencia de Larrañaga, juntó en una única instancia a intendentes, senadores y diputados, aprovechando que ayer sesionó el Congreso de Intendentes en Montevideo.

El diputado Jaime Trobo explicó que se trazó un plan de trabajo para 2017, tanto a nivel sectorial como parlamentario. El legislador destacó que se hará especial énfasis en que ahora en la Cámara de Diputados “hay una realidad diferente”, debido a que el Frente Amplio perdió la mayoría. Esto, aseguró, implica además la necesidad de trabajar “con el mayor nivel de sintonía posible” y “poniendo como lema la fraternidad partidaria para ambientar los análisis y las propuestas”.

El hecho de que durante la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la Cámara de Representantes no se aprobara una moción de respaldo a la gestión del ministro no estuvo ausente en el discurso de Lacalle Pou. El ex candidato a la presidencia de la República ha insistido desde fines del año pasado con la importancia de hacer acuerdos con los demás partidos en temas “convenientes” para el país, y sostuvo que pocos meses después ya se ven los primeros resultados.

La situación de AN también fue abordada por el senador nacionalista. Lacalle Pou advirtió que, a diferencia de lo ocurrido en 2016, este año es posible que haya “realidades partidarias distintas”, dado que el sector encabezado por Larrañaga comenzará a desplegar su estrategia de mostrar distintas expresiones internas, lo que repercutirá en la dinámica del partido. En cuanto a su estrategia territorial, el sector de Lacalle Pou planifica seguir con sus habituales recorridas por el interior, pero este año se concentrará en Montevideo y Canelones.

Según dijeron participantes de la reunión, muchos dirigentes se manifestaron preocupados por el traslado de la fiscal María de los Ángeles Camiño -a cargo del caso ANCAP-, quien habría renunciado por motivos de salud, según informó el fiscal de Corte, Jorge Díaz. “No parece algo muy apropiado que a horas de que empiecen a comparecer las primeras personas, la fiscal pida traslado. Por lo menos, llama la atención”, resumió uno de los asistentes al encuentro.