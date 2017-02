Larrañaga hablará de su nuevo sector en la primera reunión del año con su bancada

Mañana puede ser un día clave para el futuro político del senador nacionalista y tres veces aspirante a presidenciable Jorge Larrañaga, y el del sector que lidera, Alianza Nacional (AN), al que pretende transformar en un “movimiento” llamado Juntos. Por primera vez las bancadas de senadores y diputados de este sector se reunirán en una agrupación parlamentaria, y si bien es presumible que el orden del día se refiera a temas estrictamente parlamentarios, la probabilidad de que se hable de la reforma del sector que planteó Larrañaga es muy alta. El diputado Nicolás Olivera graficó que, a priori, el orden del día incluirá temas estrictamente operativos: el encuentro fue convocado para abordar “la agenda parlamentaria, el proyecto de Rendición de Cuentas y temas de funcionamiento”, dijo. En tanto, su par José Yurrumendi dijo que, aunque se trata de la primera actividad parlamentaria del año, “siempre se habla de política”. De hecho, fuentes cercanas a Larrañaga admitieron que se abordará el tema del nuevo sector político.

Algunos legisladores del sector se molestaron por la tónica de este encuentro, en el que se discutirá acerca del nuevo sector, sea una agrupación parlamentaria y no una instancia más amplia. A uno de ellos le llamó la atención que esta reunión, que había sido “anunciada” a principios de año para fines de enero o principios de febrero, se haya “transformado” en una agrupación parlamentaria con temas “básicamente legislativos”. “Para que se trate este tema no deberían estar sólo los diputados y los senadores”, sostuvo la fuente. Explicó que también deberían estar presentes los intendentes, un bastión importante del sector a nivel territorial, teniendo en cuenta que AN tiene ocho de las 19 intendencias del país, que es el sector que más gobiernos departamentales gana en cada elección y que fue fundado por intendentes del interior. Otro legislador del sector calificó la situación de “demasiado enigmática” y explicó que “hay gente esperando definiciones para ver qué hace” y cómo se para en la interna del sector, que se espera que en 2019 lance la estrategia electoral de llevar varias listas al Senado.

Fuentes allegadas a Larrañaga dijeron que el líder nacionalista se reunirá con los intendentes en otra oportunidad, así como también lo hará con otros dirigentes: “El documento fue dirigido a 2.500 dirigentes: convencionales, ediles, alcaldes, concejales. Se va a hacer un proceso para hablar con todos y se van a dar los tiempos necesarios”.

Otro tema importante en el encuentro de hoy será el de las presencias y las ausencias. El faltazo más importante será el de la senadora Verónica Alonso, la parlamentaria de AN que más se ha alejado de Larrañaga en los últimos meses, y que ahora está armando su propia “estructura nacional”. Alonso cuestionó la estrategia de presentar diferentes listas al Senado en 2019, asegurando que es “jugar en la chacrita”. También hay incertidumbre en torno a la asistencia del diputado Pablo Iturralde, que se encolumnó detrás de Alonso en las internas de 2014, según dijeron legisladores del sector.

Cercano a Iturralde es el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, quien también deslizó críticas, no ya al funcionamiento de AN, sino de todo el partido. Él y varios intendentes han mantenido reuniones durante 2016 que, en palabras de Adriana Peña, intendenta de Lavalleja, tuvieron como objetivo “darle un nuevo brío” y generar una “renovación” en el partido. Según dijo Botana a la diaria en diciembre, este grupo de intendentes cuestiona “cómo funciona el partido” y considera que “debería ser más popular”. Un diputado nacionalista sintetizó la situación actual: “Tenemos un nuevo movimiento, hay gente con muchas dudas y otra que no va a estar”.

Larrañaga hizo circular el documento sobre la interna de su sector los últimos días de 2016. “El tiempo de Alianza [Nacional] tal como la conocemos está terminado”, sostenía el texto, y anunciaba que en 2017 se lanzaría un “nuevo frente político llamado a reunir sectores, dirigentes, militantes y jóvenes bajo la bandera del wilsonismo”, y que se impulsa con miras a la creación de una estructura “más grande, más amplia y más inclusiva”. La invitación a integrarse a Juntos, el nombre que anunció Larrañaga, no estaba dirigida solamente a los dirigentes y simpatizantes de AN, sino a “ciudadanos de todos los partidos, jóvenes de todo el país, militantes de distintas causas y todos quienes quieran hacer de este un país mejor y entiendan que en Wilson hay un faro”.