Los trabajadores de Caputto se reunieron con Aguerre y con el PIT-CNT

Tras una serie de reuniones, el integrante del PIT-CNT Óscar Andrade dijo que Caputto da señales contradictorias, ya que realiza inversiones pero, al mismo tiempo, mantiene deudas con los trabajadores.

Representantes del Sindicato de Trabajadores de Coraler-Sitracor (Citrícola Salteña-Grupo Caputto) se reunieron ayer con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, para interiorizarse sobre la realidad del sector citrícola. Caputto mantiene una deuda con los trabajadores por licencias y liquidaciones impagas. Marcelo Di Paola, integrante del sindicato, dijo a la diaria que el ministro confirmó que la empresa tiene problemas financieros con un grado cinco de calificación de deuda, por lo que no reciben más créditos, pero aseguró que hay mercados abiertos para exportaciones. El Banco Central del Uruguay (BCU) califica con la categoría cinco a los deudores irrecuperables. Una de las ideas de los trabajadores era presentarse en las oficinas de la empresa en Montevideo, pero ayer “ni nos atendieron el teléfono”, comentó Di Paola. Por otra parte, sí fueron recibidos por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y por el inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey. Los dirigentes sindicales y el jerarca se comprometieron a convocar a una mesa tripartita.

Andrade dijo a la diaria que si bien el ministro aseguró que el sector tiene posibilidades de exportación, “si la empresa más grande está en problemas, el sector va a estar en problemas”. Caputto representa más de un tercio de la producción: “No da lo mismo que el barco que va a Estados Unidos tenga 40% menos” en su carga. La mitad del citrus que se produce en Uruguay se exporta.

En la reunión con Aguerre se manejaron distintos escenarios. “Uno es que la empresa busca una conflictividad determinada para generar mejores condiciones en una negociación de crédito con el Banco República, otro escenario es que las dificultades sean tan grandes que cuestionen la viabilidad de la empresa; todo se manejó como una posibilidad”.

Andrade comentó que hay señales contradictorias: por un lado mantienen deudas con los trabajadores, pero también han invertido en un cambio de variedad que hará más atractivo el producto en el mercado de Estados Unidos. Esas plantas, de semillas distintas, serán cosechadas en 2020 o 2021.

“Las dificultades son ciertas. No hacemos una campaña de terrorismo, pero tampoco decimos que está todo bien. Nosotros colocamos el tema a nivel general porque en las instancias de negociación la empresa no participó. A las últimas tres instancias colectivas en Montevideo no se presentaron, tampoco lo hicieron en Salto”.

El sindicalista dijo que no hay indicios de un proceso claro de retirada, pero “tampoco voy a poner las manos en el fuego por ellos”. Andrade aseguró que Caputto tenía un stand en la Fruit Logistica de Alemania. “Una empresa en proceso de retiro no pone un stand como ese”.

Los trabajadores del packing de Salto se declararon en conflicto por el incumplimiento del pago de 450 licencias de 2015 y cerca de 50 salarios vacacionales de 2016 que tienen más de 45 días de atraso; también reclaman dos meses de antigüedad de junio y julio y 60 liquidaciones de la zafra.