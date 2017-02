Macri y Bachelet acuerdan encuentro entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico

Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Chile, Michelle Bachelet, se reunieron ayer y acordaron impulsar un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. En una declaración conjunta, los mandatarios reafirmaron su “voluntad de avanzar en el progreso y la integración de ambas naciones, acrecentando los lazos de unidad de América Latina”. Macri y Bachelet promoverán, lo antes posible, un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de ambos bloques. Esta reunión responde a la que mantuvieron, la semana pasada, Macri y Michel Temer (Brasil). En esa reunión decidieron impulsar acuerdos con los países del Pacífico, dejando en un segundo plano un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pretendido por Uruguay. Mientras tanto, la nutrida comitiva encabezada por Tabaré Vázquez sigue de gira por Europa en busca de inversiones para el Plan de Infraestructura.

Desde Montevideo, los legisladores de las comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y Diputados siguen de cerca tanto las negociaciones de Vázquez como los movimientos del resto de los integrantes del bloque.

El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados Roberto Chiazzaro (Frente Amplio) dijo a la diaria que a Brasil y Argentina no les interesa un Tratado entre el Mercosur y China, porque la opción es vender alimentos. “Los productos industriales no pueden competir con la industria china. Brasil y Argentina se están protegiendo. Los veo más volcados a intentar cerrar acuerdos con Estados Unidos. De hecho, hace un mes Macri manifestó su interés de firmar un TLC con Estados Unidos”. El diputado aseguró que la estrategia de Uruguay no deja de lado a la Alianza del Pacífico, independientemente de que se pretenda alcanzar un TLC con China.

“Uruguay juega mirando dos posiciones, una es el acercamiento a China, a través del Mercosur, y otra es acercarse a la Alianza del Pacífico para ingresar en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Esa era la estrategia general. Lo que pasó fue que en los últimos tiempos hubo determinados factores que la trastocaron”.

Uno de los elementos que cambió las reglas a nivel internacional es la posición adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los grandes acuerdos. Una de sus primeras resoluciones fue retirar a Estados Unidos del TPP.

El TPP fue suscrito en febrero de 2016 por 12 países, entre los que se encuentran Chile, México y Perú.

Chiazzaro recordó que en la actualidad hay sólo dos megaacuerdos: el que firmó Canadá con Europa y el de China con los países del Pacífico. “Yo entiendo que los acuerdos que se están firmando, o los que quieren firmar, por ejemplo, Perú, Colombia y México, no son convenientes para Uruguay. Se negocia una serie de disciplinas que van más allá de lo comercial y en alguna medida subordinan la autoridad del Estado. Me refiero a la propiedad intelectual, a la solución de controversias, a las telecomunicaciones y a las compras públicas”, dijo el representante.

El diputado afirmó que la asociación entre Argentina y Brasil no es nueva. Recordó la Declaración de Foz de Iguazú (1985) rubricada por Raúl Alfonsín y José Sarney, que sentó las bases del Mercosur. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011.

En tanto, el diputado del Partido Nacional (PN) Jaime Trobo dijo a la diaria que es partidario de buscar alianzas extrarregión, en especial con los países del Pacífico, porque “se están desarrollando mucho y son una frontera con una zona económica del mundo muy importante”.

Sobre la posible injerencia de este tipo de tratados en asuntos no comerciales, dijo que los acuerdos deben ser revisados. “Hay que ver las posibilidades y negociar, siempre manejando los pros y los contras. Tenemos que tener como prioridad el interés nacional”, aseguró.

El senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, dijo que ve con buenos ojos la posibilidad de mantener un acuerdo con la Alianza del Pacífico.

“Va en la dirección de las cosas que tenemos que hacer. Abrirse a la Alianza del Pacífico es una estrategia que Uruguay debe impulsar. Si se puede hacer con el Mercosur, bienvenido sea. Hay voluntad en los gobiernos de Argentina y Brasil de impulsar el Mercosur, eso implica ponernos en línea con los acuerdos. Es verdad que no se ha cumplido en los años anteriores con otros gobiernos, pero esta alianza con Chile es buena. Hay que jugar en todas las canchas y abrir mercados”, dijo el senador del PI.

El TLC de “última generación” firmado entre Uruguay y Chile deberá ser ratificado por el Parlamento. También está la posibilidad de ampliar el actual TLC que Uruguay mantiene con México y profundizar las relaciones comerciales con Perú.