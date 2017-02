Mirtha Guianze cuestionó el rol del abogado del Estado uruguayo en juicio por el Plan Cóndor

El fallo del Tribunal de Roma en el juicio por el Plan Cóndor, interpretado como una derrota por los familiares de víctimas de la dictadura y por las organizaciones de derechos humanos, reavivó los cuestionamientos al abogado que representó al Estado uruguayo, Fabio Galiani. El fallo sólo condenó al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y absolvió a los 13 imputados uruguayos restantes.

El jueves 9, en una mesa redonda convocada por la organización de ex presos políticos Crysol, Mirtha Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), señaló que le resultó “muy difícil de entender la estrategia que se siguió en el juicio”. “Fue algo muy oscuro, muy opaco”, valoró. Afirmó que no quedó claro el orden de los testigos, consideró que no había “una comunicación ordenada previa” de los testigos con el abogado y que “no quedaba claro qué se pretendía de cada testigo”. Contó que Galiani se negó a interrogarla cuando ella declaró ante el tribunal, el 20 y el 30 de octubre. No sólo eso, sino que Galiani se reunió con ella en la INDDHH, instancia en la que le dijo que su citación -pedida por la presidencia del Consejo de Ministros de Italia- no era válida y le solicitó que no fuera a Roma a declarar. Según supo la diaria, Guianze elevó una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que expresó su opinión sobre el desarrollo del juicio.

Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, sostuvo durante la mesa redonda que a Galiani le falta capacidad y que “se ha peleado con todo el mundo”, “hasta con los fiscales”. Cuestionó también la “soberbia” del abogado y aseguró que Galiani le recomendó a una familiar que tirara “a la estufa” una citación que recibió para declarar en Roma. Olivera sostuvo que Galiani “no debería continuar al frente de esta causa” y que el gobierno debería designar a un abogado especializado en derechos humanos.

Consultado al respecto, el coordinador del Grupo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, dijo a la diaria que aún no tiene una opinión sobre el accionar del abogado uruguayo, en la medida en que no se conocen los fundamentos de la sentencia del juicio en Roma. “¿Cómo se va a evaluar la actuación profesional de alguien si no se conocen los fundamentos?”, preguntó. Recordó, por otra parte, que hubo “varios abogados que actuaron, no sólo Galiani”.

Guianze y el profesor Óscar Destouet, quien ofició como testigo en el juicio, cuestionaron el manejo de los archivos por parte del Estado. Guianze dijo que Uruguay tiene “un atraso de siglos” en el acceso a los archivos. Sostuvo que durante el juicio en Roma apareció “información nueva que no nos proporcionaron acá en Uruguay”. “¿Por qué no estaban los documentos de la Comisión para la Paz a la vista cuando nosotros trabajamos, y nos dijeron que no existían? Con más de un familiar y con [la jueza] Mariana Mota fuimos a pedir esos papeles y nos dijeron que no existían”, cuestionó Guianze.

Destouet consideró que debería haber un “inventario público” de los archivos. “No vengan con la discusión de que los archivos de inteligencia son sensibles y pueden afectar a la persona. No, señores, no se funciona así. Acá todo organismo del Estado registra su accionar, y eso son los archivos. Tiene que haber un inventario que todo el mundo pueda conocer, y ahí no estamos ingresando a atacar la sensibilidad personal de nadie”, manifestó Destouet. “¿Quién sabe qué documentación hay en Prefectura naval? Y ese es el segundo archivo más importante del país, después de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia”, ejemplificó. Dijo que para el juicio en Roma pidió a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente “una cantidad de documentos” y que todavía no se los entregaron, pese a que aseguraron que lo harían.

De todos modos, durante el encuentro organizado por Crysol se destacaron algunos elementos positivos del juicio en Roma, como los fallos de condena a los represores de otros países, la condena a un civil uruguayo y el reconocimiento de la existencia del Plan Cóndor.

El secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma, dijo a la diaria que el gobierno aguardará a tener los fundamentos de la sentencia para determinar de qué modo “incidir en la apelación”.