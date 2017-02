La estrategia política para el año que comienza fue el tema excluyente de la reunión de las bancadas del Senado y Diputados del Frente Amplio (FA), que se extendió por seis horas ayer en La Huella de Seregni, en la sede de esa fuerza política. Asistieron 69 legisladores, el presidente del FA, Javier Miranda, y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, en representación del Poder Ejecutivo.

La jornada empezó con un informe político del ex presidente y senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica, que aludió a la situación global para terminar refiriéndose a los dilemas del FA en la próxima Rendición de Cuentas. Mujica se retiró poco después de dar el informe, y antes de hacerlo dijo a la prensa que el gobierno “necesita enfrentar una coyuntura internacional llena de incertidumbres, que no sabemos si no desemboca en una guerra comercial”.

El ex presidente hizo público por primera vez un escenario que el FA está planteándose: la posibilidad de que no se apruebe la Rendición de Cuentas. En ese caso, regirían las asignaciones presupuestales aprobadas en 2015 y no habría posibilidad de ampliaciones del gasto ni de incorporar nuevas disposiciones. Los partidos de la oposición no han aprobado ninguna Rendición de Cuentas del FA en este período. Los legisladores a quienes en principio se apuesta para lograr el voto 50 en la Cámara de Diputados son los tres representantes del Partido Independiente (PI), Eduardo Rubio, de Unidad Popular, y Gonzalo Mujica, electo por el Espacio 609 y actualmente fuera del FA. Sin embargo, ninguno de ellos ha dejado entrever la voluntad de dar su voto, y tanto el senador Pablo Mieres (presidente del PI) como Gonzalo Mujica han puesto condiciones que en el FA se consideran inaceptables. Mieres dijo que estaba dispuesto a votar la Rendición de Cuentas si removían a las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen), pero el domingo, en la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del FA, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dejó en claro su respaldo a la actual integración del Codicen. Gonzalo Mujica planteó como condición que se dejaran a un lado las prioridades programáticas del FA, como educación y salud, e incrementar el gasto en Defensa Nacional. “Es como decir que no tiene ninguna voluntad de negociar”, opinó ayer un dirigente del Frente Liber Seregni (FLS).

“Capaz que no tenemos Rendición de Cuentas. Y tampoco es el fin del mundo”, dijo ayer José Mujica durante el encuentro y lo repitió ante la prensa, señalando que en ese escenario “no se viene el mundo abajo”. De todos modos, comentó que sería “bueno” que se aprobara la Rendición de Cuentas para que el gobierno no quede “maniatado”. “Hay que tener una buena rendición, pero no dejar que el gobierno tenga que vivir discutiendo sobre déficit fiscal, inflación y nada más”, resumió. En la reunión, cuando José Mujica intentó desdramatizar este escenario, varios dirigentes le salieron al cruce y pusieron énfasis en la importancia de que se apruebe la rendición.

En conferencia de prensa tras la reunión de la agrupación, Miranda admitió que el escenario de no conseguir los votos para aprobar la Rendición de Cuentas “estuvo planteado” y “es una variable posible”. “Rendición de Cuentas va a haber, eso sin duda. Ahora, si implica ampliaciones presupuestales, eso será objeto de los acuerdos a los que se pueda llegar con las mayorías parlamentarias necesarias”, comentó.

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio), presente en la conferencia de prensa, responsabilizó a la oposición de un eventual rechazo a la Rendición de Cuentas que presente el Poder Ejecutivo. “Si la Rendición de Cuentas trae mejoras en los derechos y en las remuneraciones, y la oposición o las oposiciones no la votan, son responsables. Hasta ahora todo el mundo se descansaba en que el FA ponía los legisladores y las rendiciones de cuentas salían. Ahora, si la Rendición de Cuentas no sale, tiene responsabilidad la oposición, y el pueblo uruguayo verá si hay algunos sectores que no acompañaron elementos de beneficios en la salud, la educación y la seguridad”, deslizó Michelini. “No sé si sectores de la oposición se animarán a dejar al país sin Rendición de Cuentas”, expresó.

Lo que sí quedó claro ayer es que el FA buscará negociar con varios legisladores de la oposición y no sólo, ni en primera instancia, con Gonzalo Mujica. Además, lo hará a partir de acuerdos internos en base al programa del FA, y no cambiará a priori sus objetivos en aras de tener un mejor resultado en la negociación. El diputado socialista Gonzalo Civila, coordinador de la bancada de Diputados, dijo en la conferencia de prensa que la estrategia del FA “la resuelve el FA, conversando con todos los que tenga que conversar y construyendo su propia propuesta”, y que la coalición “no va a renunciar a tener una propuesta política para poder avanzar en los objetivos del programa que la ciudadanía votó”. En la misma línea, Miranda sostuvo que la coalición de izquierda ratifica “la vocación de profundización del programa del FA en todos sus aspectos”, y eso “exige ratificar la voluntad unitaria del FA” y la unidad de acción.

Al mismo tiempo, se buscará reforzar la alianza con la base social del FA. El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez planteó en la reunión la necesidad de acompañar y promover la movilización social para que esta genere a su vez mejores condiciones de negociación del FA con la oposición. “El FA reafirma su alianza histórica con el movimiento social y buscará entonces también en la base social, en las organizaciones sociales que son socios históricos y estratégicos del FA, esas aperturas que permitan generar los consensos hacia la aprobación de las medidas legislativas necesarias para llevar adelante el programa”, sostuvo Miranda.

También se hizo hincapié en que, por más que el FA no cuenta con los 50 votos, la oposición tampoco los tiene. El diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo en el encuentro que hay que deconstruir el concepto de “oposición” y hablar en cambio de “oposiciones”, porque en este momento para el FA es estratégico no poner a todos los partidos de oposición en la misma bolsa.

En cuanto a los contenidos de la Rendición de Cuentas, el ex presidente Mujica dijo a la prensa que se dará “todo lo que se pueda” a la educación. “No sé si se llega a 6%. La voluntad es llegar, pero ahí no queda la historia. Por supuesto que no se arregla la educación sin plata, pero no se arregla sólo con plata”, dijo.

Por otra parte, en su informe político planteó que es necesario analizar cómo avanzar en igualdad y en democracia. El ex mandatario reflexionó sobre la herencia como factor generador de desigualdad y comentó que habría que analizar la posibilidad de poner un impuesto a las herencias. Dijo que esta opción podría ser analizada por la Comisión de Programa del FA, con miras a incluir esta disposición en el próximo programa de la coalición.

Estaba previsto que la agrupación parlamentaria definiera ayer los proyectos de ley prioritarios para este año, pero el tiempo no fue suficiente, y el tema se seguirá discutiendo en próximas instancias.