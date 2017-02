MPP propondrá cambios en la Ley de Promoción de Inversiones

En el período pasado la bancada del Frente Amplio (FA) acordó la creación de dos comisiones sobre temas presupuestales: una trataría las cuestiones impositivas y otra las exoneraciones tributarias. La idea es que en la Rendición de Cuentas de este año no se tenga que quitarle recursos a un rubro para fortalecer otro, como sucedió con la quita que se realizó al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) para fortalecer la educación.

En la comisión que tratará el sistema de exoneración tributaria, el Movimiento de Participación Popular (MPP) planteará un cambio en la Ley de Inversiones (16.906). El sector propone introducir modificaciones en los criterios, para cumplir con el cometido de la ley, que es la generación de empleo productivo y de calidad, la mejora del proceso de descentralización, el aumento de las exportaciones, el incremento del valor agregado nacional, la utilización de tecnologías limpias y el estímulo de las inversiones en investigación.

El diputado emepepista Alejandro Sánchez dijo a la diaria que defenderán la herramienta de promoción de inversiones siempre y cuando estas tengan una “función para el desarrollo”. “Nosotros creemos que hay que considerar el gasto tributario como lo que es: un gasto. Siempre puede ser más eficiente; esa es la discusión que queremos dar”, dijo el representante.

El legislador puso como ejemplo el caso de un estudio jurídico que se benefició de exoneraciones tributarias cuando cambió su mobiliario por uno de diseño, “mucho más costoso y lujoso”. “Eso no generó ningún tipo de valor agregado, no hubo ningún nuevo puesto de trabajo, ni un proceso de innovación de tecnología. Esos son los ajustes que creemos que hay que diseñar en la Ley de Promoción de Inversiones”. En noviembre de 2016 trascendió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consideraba una evaluación de los criterios y del seguimiento de las inversiones beneficiadas por exoneraciones tributarias que realiza la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Según fuentes del MEF, surgieron inquietudes sobre los criterios que utiliza ese organismo para considerar que una inversión amerita ser financiada con dineros públicos, por medio de exoneraciones tributarias.

Sánchez señaló que hay que hacer ajustes para que la herramienta incida en el desarrollo nacional. “Estamos convencidos de que la estrategia tiene que tener una orientación pública, y el que garantiza esto es el Estado, no el mercado. El mercado busca el máximo beneficio a corto plazo”, sostuvo.

En esta comisión se volverá a tratar el régimen de exoneraciones a las donaciones de las universidades privadas. En setiembre de 2016, uno de los cambios del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que aprobó la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores fue eliminar a las universidades privadas (Católica, de Montevideo, ORT, de la Empresa y el Claeh) del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales. Como no hubo acuerdo al respecto entre los senadores del FA, se propuso disminuir lo que las empresas que donan pueden descontar por impuestos.

La otra comisión, que comenzará a funcionar los primeros días de marzo, tratará las cuestiones impositivas. El MPP propondrá en ese ámbito que se grave con IVA los premios de los juegos de azar. “Nos parece ilógico que todas las transacciones de bienes y servicios tributen IVA pero no lo hagan los premios de los juegos de azar, como pasa en todo el mundo”, observó Sánchez. En este sentido, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo que se analizarán los temas impositivos pendientes. La idea es poder aumentar los ingresos para incrementar el gasto en los puntos que el gobierno y el FA establecieron como prioritarios: la educación, el SNIC, la seguridad pública y la vivienda.

“Ahora hay propuestas tributarias que habrá que analizar”, dijo Asti. Otra de las iniciativas es la creación de tributo a las herencias.

Rendición sí o rendición sí

El presidente Tabaré Vázquez dijo, durante su gira por Europa, que lo mejor es que, una vez que se redacte el proyecto de ley, la Rendición de Cuentas se lleve adelante. “¡Que se apruebe! Este gobierno quiere avanzar en el desarrollo del programa de gobierno que nos habíamos fijado. No queremos ni estacionarnos ni retroceder. ¡Queremos avanzar!”, dijo el presidente al diario El País.

De esta manera el jerarca cerró un debate que se estaba gestando dentro del FA: votar el Presupuesto o no. El senador José Mujica había dicho que las diferencias en esta instancia son históricas, y sostuvo que “si no hay Rendición de Cuentas no se viene el mundo abajo”. En tanto, la senadora socialista Mónica Xavier aseguró que la aprobación del Presupuesto era importante para cumplir con el programa de gobierno.

Después de las declaraciones de Vázquez, los legisladores parecen coincidir en la necesidad de llegar a acuerdos. Asti afirmó: “No hay ninguna posición dentro del Frente Liber Seregni de no votar la Rendición de Cuentas que envíe el Poder Ejecutivo. Hemos reiterado muchas veces que nuestra unidad de acción es entre los integrantes del Parlamento y el Poder Ejecutivo, que son tan integrantes del gobierno como nosotros. Tenemos que buscar una unidad de acción. Si el Poder Ejecutivo manda una Rendición de Cuentas, ese es el articulado que trataremos. Vamos a acordar, mejorar y negociar, siempre que el proyecto cuente con el aval del presidente de la República”.

Sánchez, por su parte, aseguró: “Todos estamos de acuerdo en que hay que tener una Rendición de Cuentas. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para lograr que se apruebe, pero el límite es que se siga atendiendo los problemas sociales. Nosotros no vamos a votar nada que perjudique el desarrollo de las políticas sociales, ni su eficiencia, ni mucho menos que implique una involución de los derechos de los ciudadanos. La Rendición de Cuentas tiene que ser una síntesis de lo que piensa el FA, y no una sumatoria de propuestas de sectores”.

Por su parte, el comunista Daniel Marsiglia sostuvo que “hay que votar porque hay un conjunto de cuestiones que, si no se aprueban, se reiterará el gasto que hubo en la rendición pasada. Es importante para la concreción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es el buque insignia” de este gobierno.