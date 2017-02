Nin sostuvo que Brasil y Argentina aún no se expresaron por TLC con China

El canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que Brasil y Argentina aún no tienen una postura formal acerca de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, y sostuvo que el país espera respuesta a una serie de planteos que Uruguay hizo al país asiático, que, según dijeron a la diaria algunos senadores, en líneas generales son similares a los que el país negoció con Chile. “Le presentamos cerca de 30 términos de referencia a la diplomacia china, quizá no acepten todos o pidan alguno. China no hace acuerdo de preferencias fijas por cuatro, cinco, seis o 500 productos”, sostuvo Nin.

Lo que Uruguay hizo fue “un planteo a China para poder llevar adelante, en el marco de la asociación estratégica entre ambos países, un TLC”, dijo el canciller. Eso implica la presentación de los “términos de referencia de ese posible tratado”, que deberá ser “ventajoso” para los “intereses nacionales”. Nin aclaró que este tipo de tratados “lleva tiempo” y “nadie puede aventurar cuál es el resultado final”, aunque dijo que el Poder Ejecutivo va a ir “hasta el final” con este tema: “Si China quiere hacer el tratado, lo vamos a hacer, y después será el Parlamento el que lo apruebe o no”.

En ese marco, también adelantó que las posturas de Brasil y Argentina van a depender del tipo de negociación que se les ofrezca. “Hasta que no tengamos las bases del tratado establecidas por China, no podemos presentárselas a los demás países a ver si nos quieren acompañar o si pueden”. El senador frenteamplista Marcos Otheguy relató que Nin aseguró que los países vecinos no tienen un “pronunciamiento formal” sobre la posibilidad de un TLC con China. No obstante, el presidente argentino, Mauricio Macri, había dicho a fines de octubre, mientras Tabaré Vázquez estaba de gira por el país asiático, que prefería que los TLC con China se realizaran en conjunto con el bloque. En este tema el diputado Pablo Mieres fue aun más lejos, y sostuvo que el único interés formal en avanzar en un acuerdo de este tipo es de Uruguay con respecto a China. En cambio, dijo, “no ha habido un pronunciamiento de China con respecto a Uruguay, tampoco hay una manifestación de los gobiernos de la región respecto de si van a obstaculizar un TLC con China, ni acerca de si les interesa un tratado de este tipo a nivel del Mercosur”.

Según Mieres, Nin también relativizó el supuesto interés de China de negociar el TLC con todo el bloque y no únicamente con Uruguay. Para este senador, el canciller incluso relativizó la versión, compartida por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de que China no estaría dispuesta a negociar con Uruguay. En otro orden, Mieres sostuvo que la “alianza estratégica” que Uruguay estableció con el país asiático no se trata de un documento concreto que pueda ser ratificado en el Parlamento, sino que es sólo un “acuerdo de voluntad”.

El legislador sostuvo que, a diferencia de lo que se había dicho a la vuelta de la misión uruguaya en China, “queda muy claro que la posibilidad de un acuerdo está en pañales”. “Entre el discurso de llegada a Montevideo a fines del año pasado del presidente y lo que se dijo hoy hay una distancia importante”, interpretó. Además, expresó que la concreción del TLC “es una posibilidad sujeta a un montón de condicionantes que no dependen de nosotros y no están dadas”. En tanto, Otheguy aseguró que los pronunciamientos de la fuerza política aparecerán cuando se definan los contenidos del tratado. “Hay una voluntad de hacer un acuerdo estratégico y avanzar en el intercambio comercial. El TLC puede ser un formato, pero no tiene por qué ser el final”.