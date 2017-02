No hubo acuerdo para levantar el reclamo de las cámaras empresariales en la OIT

En enero de este año las cámaras empresariales reactivaron la queja que habían presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Ley de Negociación Colectiva. Algunos de los reclamos más álgidos tenían que ver con que, en caso de ocupación, los que quieran trabajar puedan entrar y los dueños también, y que la negociación colectiva sea bipartita.

Las cámaras se reunieron con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Según dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, en Finlandia, con esto lo que se logró fue “acercar a las partes”: “Estamos lejos todavía de que se llegue a un acuerdo, pero creo que las bases plantean un acercamiento”. El punto de acercamiento está, según dijo, en la creación de un protocolo que dé pasos para que se llegue a la instancia de ocupación, de forma que “la Justicia sepa que si se hace una ocupación antes de que se cumpla el protocolo, es ilegal”. El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, dijo que no hay acuerdo, que la queja sigue, y que el PIT- CNT debe apelar a la “madurez sindical”. Sobre el punto referente a la ocupación como extensión del derecho de huelga dijo: “Nosotros no estamos de acuerdo”. Por su parte, Pereira dijo que “se encontró un camino para llegar a un acuerdo, que no es menor, sino importante para el país”.

Mientras tanto, en Montevideo, ayer se reunió el Secretariado Ejecutivo de la central sindical, que decidió no marcar postura hasta que no vuelvan las delegaciones. Julio Burgueño, que participó en la reunión, dijo a la diaria que “no será fácil el acuerdo”, porque “los empresarios vienen con [la posición de] reducir o intentar modificar algunas cosas que para nosotros no tienen punto de negociación, como regular la huelga o que la negociación colectiva sea bipartita. Si se apunta a regular de alguna manera la prevención de conflictos, nosotros estamos cerca, pero si apuntan a otras cuestiones, estamos lejos”.

Fernando Ferreira, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dijo que siguen y seguirán considerando que la ocupación es una extensión del derecho a huelga. Sobre la propuesta de las cámaras, dijo a la diaria que es “inviable”: “Nadie imagina una ocupación, por el motivo que sea, con los carneros y los empresarios adentro; eso va a ser más problemático que otra cosa, no existe en un mundo de lucha de clases como el que vivimos”. Las cámaras quieren más negociación bipartita, y al respecto Ferreira apuntó: “Ya hay en varios sectores [en la que existe, pero] lo que quieren [los empresarios] es una negociación bipartita como en los 90, en la que el más débil siempre pierde. Quieren que no haya tripartita, y si hay, que sea ínfima. Los que tienen cabeza de patrón siguen pensando con esa lógica, y entonces se hace muy difícil la negociación”.