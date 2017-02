Otro femicidio; Bonomi reconoció que si se hubiera actuado bien, el anterior se hubiera evitado

Cinco mujeres fueron asesinadas por violencia de género en lo que va del año; 39 murieron por los mismos motivos el año pasado, según la organización Feminicidio Uruguay. El último caso sucedió ayer en el complejo de viviendas Verdisol, al norte de Montevideo, donde un hombre de 45 años mató a su pareja, de 42 años.

Según publicó Montevideo Portal, “a raíz de una discusión familiar el autor la golpea con un objeto contundente, se da a la fuga, toma un taxi y se presenta próximo a la hora 17.00 en la seccional 8ª”. La mujer fue hallada por la Policía dentro de la casa con “pérdida de masa encefálica”. Quien dio aviso a la Policía fue la hija de la mujer, que junto a su pareja concurrió a la seccional para reportar lo sucedido. En ese momento el hombre se había dado a la fuga y la víctima ya estaba muerta. No había denuncias entre ambos por problemas de violencia doméstica ni por otra causa, según los datos del sistema de gestión de la Policía.

Responsables

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló ayer con Telenoche Online sobre el femicidio anterior, el de Valeria Sosa, que fue asesinada por su ex pareja policía. El ministro reconoció que se podría haber evitado: había “protocolos para evitarlo y por una falla en el ámbito policial no se evitó”. Al respecto dijo que la mujer había realizado la denuncia en una zona pero que la agresión había ocurrido en otra, lo que ocasionó una serie de fallas administrativas. “Quien recibió la denuncia la pasó al lugar donde se produjo el hecho, pero no llegó a las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, que es a donde debería haber llegado”, explicó. Según publicó El País, Valeria había denunciado por violencia doméstica a su ex pareja en noviembre de 2015, pero no se dispuso el retiro de su arma de reglamento, lo que suele ocurrir con los policías que son denunciados por estos casos, justamente, por las fallas administrativas. Esa misma arma fue la que el victimario utilizó para asesinarla la semana pasada delante de sus hijos. Según dijo Bonomi, el caso de Valeria demuestra que “hay que seguir afinando los procedimientos” policiales.

La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, dijo a Subrayado que en 2016 recibieron más de 900 denuncias contra policías por violencia doméstica y de género. Ese año se les retiró el arma a 489 policías.

Por otro lado, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social publicó algunos datos sobre violencia basada en género. Entre enero y setiembre de 2016 se brindó atención a 1.645 mujeres en los servicios de atención a nivel nacional y se ofreció protección en la Casa de Breve Estadía a 107 personas (40 mujeres y 67 niñas, niños y adolescentes). También señalaron que en 2016 se habían conectado 380 tobilleras, sumando un total para el período 2013-2016 de 941 tobilleras colocadas.

Política

El directorio del Partido Nacional emitió un comunicado ante el nuevo caso de feminicidio en el que manifiesta su “más profunda preocupación ante los episodios de violencia doméstica” y “la necesidad de aumentar las acciones públicas que atiendan este auténtico flagelo social en todas las aristas que la complejidad del tema tiene”. A su vez, señalan que en lo que va del año se registró el doble de mujeres fallecidas que en igual período del año pasado, y que Uruguay “ ha alcanzado la tasa más alta de violencia contra la mujer en Sudamérica”, por lo que el país “debe esforzarse como garante de derecho de los ciudadanos, atendiendo el tema con suficientes recursos para estar a la altura de las necesidades, y con medidas legislativas de fuerte impacto”.