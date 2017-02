Proyecto que tipifica el femicidio como agravante del homicidio genera discusión en la interna del FA

La bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) intentará aprobar para el 8 de marzo, Día de la Mujer, un proyecto que tipifique el femicidio como un agravante muy especial del homicidio, según anunció el lunes. La propuesta generó cuestionamientos desde diversos ámbitos, incluso dentro del FA. El sociólogo Rafael Paternain, suplente de Constanza Moreira en el Senado, calificó esta decisión de “demagogia punitiva” en su página de Facebook.

La senadora socialista Mónica Xavier defendió la decisión de los legisladores del FA, en diálogo con la diaria. “Es una cuestión de táctica legislativa: acá no hay postergación de la visión integral del tema de la violencia de género. Tampoco es cobrar al grito, porque todo esto ha sido preocupación del Poder Ejecutivo, que ha remitido dos proyectos de ley [para tipificar el femicidio]”, sostuvo Xavier. Agregó que el hecho de que se entienda que debe “salir rápido” un proyecto sobre femicidio “no supone postergar” el proyecto de ley integral contra la violencia basada en género, que está a estudio del Parlamento desde abril de 2016. Por su parte, Constanza Moreira declaró que le parece bien que se apruebe un proyecto sobre femicidio.

Para la redacción del proyecto, según explicó Xavier, los legisladores se basarán en la “arquitectura” del proyecto enviado por el Ministerio del Interior en diciembre de 2015, adaptándolo con algunos conceptos de la ley integral contra la violencia de género.

Ese proyecto, denominado “Actos de discriminación y femicidio”, enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015, establece dos nuevos agravantes muy especiales del homicidio. El primero de ellos es el homicidio cometido “como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima”. El segundo es el “femicidio”, que se define como el asesinato de una mujer “mediando motivos de odio o menosprecio”. El agravante muy especial se aplica si sucede cualquiera de las siguientes circunstancias: si la muerte estuvo precedida de “algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente [de] que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima”; o si el autor “se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima”; o si la víctima se hubiere negado a “establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad”; o si previo a la muerte de la mujer “el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta que atente contra la libertad sexual”; o si el homicidio “se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima o del autor”.

El proyecto de ley integral contra la violencia basada en género, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social con la participación de organizaciones sociales, por su parte, tiene un capítulo completo que refiere a la normativa penal, en el que no sólo se contempla el femicidio sino también otros cambios al Código Penal vigente, por ejemplo, en materia de delitos de abuso sexual. El artículo que incorpora el femicidio como agravante muy especial es muy parecido en su redacción al del proyecto del Ministerio del Interior, con dos diferencias. En primer lugar, se incorpora como circunstancia muy agravante que el homicidio “se cometiera por el cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino o persona con la que la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de noviazgo”. En segundo lugar, el proyecto de ley integral establece una pena mínima de 20 años cuando el delito se cometa en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima o “si se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica” de la víctima. Luego hay una diferencia terminológica. Mientras que el proyecto del Ministerio del Interior habla de “violencia física, psicológica, sexual o de otro tipo”, el proyecto integral habla de “violencia basada en género”.

Xavier explicó que aún no está definido por cuál redacción se inclinarán los legisladores del FA, y que eso está por discutirse.

Cuota por tiempo indefinido

Por otra parte, ayer se reunió la comisión multipartidaria que estudia mecanismos de representación política de las mujeres. Se reforzó el acuerdo que se había esbozado la semana pasada, y que consiste en elaborar un proyecto de ley para extender por tiempo indefinido la cuota de un tercio para mujeres en las elecciones nacionales y departamentales. Además, se acordó extender el régimen de cuotas a las elecciones municipales y cambiar el régimen de suplencias para evitar las “trampas” a la Ley de Cuotas -por ejemplo, que una mujer renuncie y ocupe su lugar un hombre-. Para esto, se incorporará una disposición que establece que en caso de renuncia definitiva a una banca por parte de una mujer, su suplente deberá ser del sexo subrepresentado (en las actuales circunstancias, eso significa otra mujer).

“Estamos de acuerdo con la extensión de la cuota por tiempo indeterminado. La propuesta fue de la senadora Martha Montaner (Partido Colorado). Vamos a defender la cuota y la vamos a apoyar. Y hemos encontrado algunos acuerdos en las reuniones de hoy que parecen interesantes para evitar que en los hechos no se cumpla con la cuota”, dijo el senador colorado Pedro Bordaberry a la diaria.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que el proyecto surge de la “voluntad de buscar la equidad de género, y de la convicción de que por la vía espontánea, sin que haya acciones decididas de promoción afirmativa, es muy difícil que eso ocurra”.

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber aclaró que la bancada de su partido todavía no tiene una postura sobre la propuesta de extender la cuota por tiempo indefinido. “Hay una serie de modificaciones de las que que tengo que hablar con la bancada antes de decir que el partido compromete sus votos. Nosotros estamos a favor de la cuota en términos generales. Hay compañeros de la bancada que no están de acuerdo con la cuota, pero mayoritariamente sí [lo estamos]”, explicó Heber a la diaria, y aseguró que la respuesta del partido estará después de la semana de Carnaval. De todos modos, Heber sostuvo que concurrió a la comisión multipartidaria con el mandato de su bancada de que “llevaban” una extensión del actual sistema de cuotas, por lo que es probable que se materialice un acuerdo multipartidario en la primera semana de marzo.