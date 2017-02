Referentes de la lista 711 analizan la fuga de dirigentes

El holgado éxodo de dirigentes que se han alejado de la lista 711, orientada por el vicepresidente Raúl Sendic, no es ninguna novedad, pero anteayer se conoció una nueva escisión, y no es nada menos que la figura más visible del sector en el Poder Ejecutivo: la subsecretaria del Ministerio de Salud (MS), Cristina Lustemberg. Esta jerarca, además, tiene el singular rol de ser la principal portavoz de dicha cartera, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las secretarías de Estado, donde quien se lleva las cámaras suele ser el propio ministro.

Lustemberg es la última de una larga lista de dirigentes, que abarca a toda la antigua comisión de programa del sector (el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, el director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, Julio Calzada, el ex vicepresidente de ANCAP Ruben Barboza, el presidente de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, Pedro del Prato, y los dirigentes Dalton Rodríguez y Ernesto Navia) y al asesor del Ministerio del Interior Gustavo Leal. Anteriormente ya se habían ido la ex directora de Inmujeres Beatriz Ramírez, el ex subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo y el ex jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sebastián Torres.

La noticia la dio ayer El Observador y fue confirmada por la propia Lustemberg a varios medios de comunicación luego de la interpelación que el diputado nacionalista Martín Lema le hizo al titular del MS, Jorge Basso, en la comisión permanente. Lustemberg le comunicó su decisión a Vázquez hace un mes, y el presidente la ratificó en el cargo. También se reunió con Sendic, y, según explicaron desde el sector, la jerarca le comunicó al vicepresidente que “se dedicará más a la gestión que a la vida político partidaria”. Lustemberg fue electa diputada en 2014 y no ha renunciado a su banca, que es ocupada por su suplente, José Querejeta.

Si bien aún el sector no ha hecho una lectura oficial de esta renuncia, las interpretaciones varían entre sus principales dirigentes. El diputado Pablo González explicó que esta situación es “diferente” a la de las renuncias de los integrantes de la comisión de programa del sector, que era “un colectivo que había elaborado unos documentos y no habían tenido respuesta”.

Una opinión diferente tuvo su colega de bancada Stella Viell, quien dijo que frente a esta situación hay que ser “sumamente autocríticos”, principalmente ante “errores propios”, como, por ejemplo, “no escuchar a los compañeros”. La legisladora admitió que se vio “sorprendida” por la postura de Lustemberg, pero dijo que se trata de una decisión “respetable”, y destacó que la subsecretaria ha sido una “excelente compañera”. Luego agregó que el “daño” que sufrió la figura de Sendic fue “muy profundo”, tanto “en el tema de ANCAP como en su licenciatura”, situación en la que “se le dio a un ser humano con una saña terrible”. No obstante, deslizó: “Cuando en un sector tenés poco reconocimiento o poco espacio, cada uno dispone de su rumbo”.

En tanto, Querejeta entendió que esta situación se da por una conjunción de elementos. Según enumeró, ha existido un “desgaste” de la figura de Sendic -que fue “bombardeado” tanto fuera como dentro del Frente Amplio-, aunque también “errores propios”, y a eso se le suma que las figuras principales del sector están abocadas a tareas ejecutivas y legislativas, que “la realidad del país cambió” y que se perdieron las mayorías en la Cámara de Diputados. “Eso genera un combo de poca dedicación a la estructura interna”, interpretó. Para contrarrestar esta situación, el diputado explicó que el sector realizará un conjunto de salidas por todo el país encabezadas por el propio Sendic, junto a los senadores Leonardo de León y Marcos Otheguy, con el objetivo de “reorganizar la estructura interna de la 711”.