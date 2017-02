Sanabria asegura retorno a Uruguay y “batllistas” del Partido Colorado piden pronunciamiento más fuerte

El ex diputado y ex secretario general del Partido Colorado (PC), el empresario Francisco Sanabria, habló por primera vez tras su huida del país la semana pasada. El otrora legislador escapó horas antes de que el juez Marcelo Souto decretara el cierre de fronteras para el ahora fugitivo, debido a la denuncia de emisión de un cheque sin fondos por un valor de 90.000 dólares. El magistrado libró el fin de semana una orden de captura internacional contra el empresario.

Sanabria, hijo del difunto senador colorado Wilson Sanabria, escapó luego de cerrar su empresa, Cambio Nelson, que funcionaba ilícitamente, ofreciendo servicios de depósitos bancarios con elevadas tasas de interés. Según circuló, el empresario mantenía una deuda de cerca de 15 millones de dólares.

Ayer Subrayado dio a conocer un audio del ex diputado en el que desmiente haber viajado a Miami y asegura que siempre estuvo “a no más de dos horas de Uruguay” y “en un país del Mercosur”. En el audio, Sanabria asegura que se presentará a la Justicia y sostiene que “hay otra parte de la realidad que debemos explicarla y dejar que nos pregunten”. “A veces, por cosas de la vida, heredamos cuestiones que hacen que uno esté en lo que significa ‘las formas’, ‘la documentación’, para ser claro. Pero a veces también quien está en la forma no es quien realmente hace las cosas. Puedo asegurar con pesar y con una angustia tremenda que nada de esto fue ni ideado ni planeado, sino que se intentó salvar algo que heredamos y que venía muy mal”, dijo, enigmáticamente, el empresario. Luego aseguró que “no han quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de quienes deben de estar para cumplir lo que hay que hacer”. Debido a eso, ilustró, “quedamos endeudados todos en millones y millones de dólares intentando hacer lo que hay que hacer, cumplir, y la cara la vamos a dar”. El final del audio parece ser una suerte de trailer: dijo que se trata de algo que “no es triste”, sino “tremendo”, y que “parece una película de terror para todas las partes”.

Turbonada colorada

El caso Sanabria desató una polémica importante en la interna colorada, especialmente luego de conocerse una declaración oficial de esa colectividad política.

En un comunicado publicado el viernes, el PC declaró su “preocupación por la situación generada, que según se informa puede derivar en perjuicios a numerosos ciudadanos”, pero dejó en claro que esta situación “se deriva de una actividad comercial y empresarial de carácter privado del involucrado, de cuyo manejo el PC es completamente ajeno”, y “que se deberá dilucidar en los ámbitos correspondientes”. Según el comunicado, “en el entendido que la situación planteada torna incompatible la permanencia del involucrado en cargos de responsabilidad y representatividad política, el secretario general del PC [Germán Cardoso, diputado, cuyo primer suplente era Sanabria] se contactó con el Dr. Sanabria, con quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria”.

La declaración no pareció despertar simpatía en los grupos colorados que no integran Vamos Uruguay, el sector del PC liderado por el senador Pedro Bordaberry e integrado por Cardoso. La lista 100 del PC en Maldonado, que responde al director del Banco República Eduardo Elinger, emitió otra declaración mucho más dura con el ex diputado suplente. Por ejemplo, dice que se “lamenta” la “actitud” de Sanabria de “no afrontar personalmente las consecuencias de su actividad comercial”, y se pide que la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política del PC “analice con profundidad los hechos ocurridos, las implicancias éticas de la situación, y su eventual expulsión de la colectividad”. A la vez, se mandata a los integrantes de este sector que integran el Comité Ejecutivo Departamental que este órgano “sea citado de forma grave y urgente”, a efectos de tratar el tema.

El senador José Amorín Batlle, líder de Propuesta Batllista, dijo a la diaria que coincide mucho más con el comunicado de la lista 100 que con lo manifestado por las autoridades del PC. “Si se comprueba que hizo todo esto, hay que echarlo. No se trata de aceptar la renuncia”, sostuvo al respecto. Amorín Batlle explicó además que para lograr una acción de este tipo, es necesario que se pronuncie el Comité de Ética del PC, pero este decidió por sí solo actuar de oficio ante la situación. “Por dos lados va a actuar el Comité de Ética: por el pedido de la lista 100 y porque el propio comité había resuelto tratar el tema”, expresó.

En tanto, el diputado Ope Pasquet, integrante del bloque Unidos, que reúne a los sectores Espacio Abierto y Batllismo Abierto, opinó que la declaración del PC no le pareció una “posición final”, sino “de circunstancias”. Además, sostuvo que ahora que está un poco más claro cómo fue el tema, “tanto el Comité Ejecutivo Nacional, que yo no integro, como el Comité Ejecutivo Departamental de Maldonado, deberían emitir un pronunciamiento más enérgico, condenando una conducta evidentemente inaceptable. Eso está pendiente todavía”.

Por su parte, el diputado y líder del sector Batllistas Orejanos, Fernando Amado, escribió en Twitter: “Si desde el Partido Colorado se contactaron con Sanabria como dice el comunicado, deberían haber dado su paradero y contacto a la Policía”.