Según Puig, comisión investigadora confirmó la “existencia” de “espionaje militar y policial” en democracia

Tras la tercera sesión de la Comisión Investigadora sobre posibles actos de espionaje luego de 1985, el diputado denunciante, el frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), opinó a título personal que ya está “confirmada” la “existencia de espionaje militar y policial” en épocas de democracia.

“Esto implica la continuidad de algunos actores de la dictadura en el período democrático, y desde mi punto de vista personal, sin comprometer a otros integrantes de la comisión, se sigue avanzando en la constatación de la existencia de espionaje militar y policial a lo largo del período democrático”, afirmó.

Ayer acudió a la comisión el periodista del semanario Brecha Samuel Blixen, quien está publicando artículos sobre este tema desde setiembre del año pasado. Los integrantes de la comisión evitaron hablar de los contenidos de la conversación, aunque según dijeron participantes del encuentro a la diaria, la visita de Blixen consistió en una profundización de sus investigaciones ya publicadas.

El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, coincidió con Puig en la confirmación del espionaje en tiempos de democracia, aunque según dijo, eso estaba claro mucho antes de que se conformara la investigadora. “Que existió espionaje militar en democracia ya se confirmaba con el archivo de [Elmar] Castiglioni y con el de [la ex ministra de Defensa] Azucena Berrutti”, expresó.

Otros legisladores fueron más reservados a la hora de dar a conocer sus posturas. Carlos Rodríguez, del Movimiento de Participación Popular, dijo que “no es momento de adelantar opiniones, más allá de que en la previa alguien podía tener sospechas o una opinión fundada de cuál podría ser el resultado de la comisión”. En tanto, el nacionalista Jaime Trobo dijo que “si hacemos conjeturas sobre el poco material que se ha expresado hasta ahora, puedo decir lo que se me ocurra”.

Al comienzo de la sesión Trobo se mostró molesto por las filtraciones a la prensa de lo hablado por la comisión, que está sesionando de forma “reservada”. Concretamente, el legislador se quejó de que ya “hayan sido publicadas actas” cuando la comisión está “sometida a la reserva, que no solamente es una obligación reglamentaria y ética”. “Está fuera de lugar que si estamos haciendo una investigación y todos estamos comprometidos, haya gente que esté haciendo su jueguito por la prensa”, cuestionó.

Pero también dirigió una crítica al presidente de la comisión, el frenteamplista Gerardo Núñez (Partido Comunista), quien durante la semana pasada había confesado que no descartaba citar a ex presidentes y ex ministros de Interior y de Defensa Nacional. “Que se esté diciendo que puede ser que concurra tal persona, que puede ser que concurra tal otra... uno no termina de interpretar si es para hacerle bien o mal a la investigación”. Según Trobo, el tema “no se planteó en la comisión”, y “no está resuelto”.