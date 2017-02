Trabajadores del packing del Grupo Caputto se declararon en conflicto

Representantes del Sindicato de Trabajadores de Coraler (Sitracor), de la empresa Citrícola Salteña del Grupo Caputto, se reunirán mañana con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, para pedir explicaciones sobre la situación del sector. Ayer, los trabajadores del packing se declararon en conflicto por el incumplimiento del pago de 450 licencias de 2015 y cerca de 50 salarios vacacionales de 2016 que cuentan con más de 45 días de atraso. El sindicato también reclama dos meses de antigüedad de junio y julio y 60 liquidaciones de febrero.

Marcelo Di Paola, secretario general de Sitracor, dijo a la diaria que solicitaron la reunión con Aguerre porque la empresa no da explicaciones y quieren saber cuál es el panorama del sector. Los trabajadores aspiran a que se instale una mesa de negociación tripartita, pero la empresa todavía no confirmó su asistencia. Según el sindicalista, también pidieron una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, pero aún no fue confirmada.

Di Paola dijo que se presentarán en las oficinas de Montevideo, porque el propietario de la empresa en Salto, Jorge Caputto, se remite a la oficina de la capital. “Siempre nos dicen que las decisiones se toman en Montevideo, entonces vamos para la capital para que den la cara”, aseguró Di Paola.

Esta no es la primera irregularidad que enfrentan los trabajadores. En junio de 2016, cerca de 2.000 personas se vieron afectadas por la falta de pago de sueldos.