Vázquez invitó a empresarios alemanes a invertir en Uruguay

En el marco de la gira por Alemania, Finlandia y Rusia, el presidente Tabaré Vázquez habló ayer ante un grupo de empresarios germanos en la inauguración de la Lateinamerika-Konferenz, en la Cámara de Industria y Comercio de Alemania. El mandatario los invitó a invertir en Uruguay, país del que destacó que “tiene un proyecto estratégico de largo plazo e institucionalidad democrática, sólida y estable”. “Uruguay no sólo estimula, solicita la llegada de inversión extranjera. Uruguay también ofrece cosas a esa inversión extranjera: ofrece, en primer lugar, solidez institucional, estabilidad política y cohesión social. Uruguay está primero en el ránking latinoamericano de la democracia elaborado por The Economist en 2015”, señaló Vázquez, asistido por la proyección de una presentación. “Tienen ustedes una tabla y un ránking de la posición de Uruguay, confeccionada por instituciones internacionales, y ahí tienen todas las referencias y el lugar que ocupa en Latinoamérica, en democracia, en niveles de corrupción; Uruguay es uno de los países del mundo con la tasa más baja de corrupción”, enfatizó.

El presidente uruguayo también destacó las “políticas económicas estables” y con resultados “tangibles en términos de crecimiento y distribución”. “Uruguay es el país de Latinoamérica que tiene el ingreso per cápita más alto. Estamos en este momento en más de 16.000 dólares per cápita. Tenemos proyectado llegar a 2020 con un nivel de 20.000 dólares per cápita”, dijo, y continuó: “Pero además es el país que tiene el índice de Gini más bajo: 0,38%. Si vemos el ingreso de los uruguayos y el índice de Gini en su nivel, podemos decir con claridad que Uruguay es el país que distribuye mejor la riqueza en toda Latinoamérica”.

Luego sostuvo que el país “da seguridad jurídica y, en ese marco, una legislación favorable a la inversión extranjera sin límites para la dotación de capitales a las empresas y restricciones para la repatriación de capitales. En Uruguay se trata de la misma manera al inversor nacional que al extranjero”. “Pero, además, tiene un libre mercado de cambios, un sistema único impositivo, único en todo el país, beneficios fiscales, admisión temporaria de materias primas e insumos libres de impuestos, y puertos y aeropuertos libres. Uruguay tiene una baja corrupción. Uruguay trabaja fuertemente para erradicar cualquier foco de corrupción que pueda aparecer”, expresó Vázquez.

El presidente dijo que el país “tiene también recursos humanos calificados, relaciones laborales equilibradas y salarios competitivos en comparación con la región”, así como “una infraestructura moderna”, y mencionó, a modo de ejemplo, que “está primero en el ránking latinoamericano de suministro eléctrico. Casi 100% de la población tiene electricidad”. “Esto se basa también en el hecho de que tenemos un territorio pequeño, con escasa población, y a veces ser pequeño tiene sus ventajas comparativas”, explicó.

El presidente señalo que, en materia de inversiones, “Uruguay no parte de cero”, y agregó que entre 2005 y 2015 la inversión aumentó hasta llegar a un promedio de 5,3% del Producto Interno Bruta, y que en Latinoamérica “es el segundo receptor de inversión extranjera directa, detrás de Chile”.

Por último, dijo que para Uruguay “crecimiento económico con justicia social es igual a desarrollo humano”, y por eso busca “generar trabajo decente y digno, pues esa es la mejor política social que se puede llevar adelante”. “En este mundo globalizado, ningún país, por grande que sea, tiene destino en soledad. Por eso, en lugar de muros hay que construir puentes y hermanar a toda la humanidad”, concluyó, deslizando una crítica sutil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Más temprano, Vázquez se reunió con el gobernador de Berlín, Michael Müller, y al mediodía participó en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio e Industrias de Alemania, a la que concurrió junto con el canciller Rodolfo Nin Novoa, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula. También participaron representantes de las empresas Hamburg Sud, Bosch, Siemens, Banco Santander, Commerzbank, Winterschall, Evonik y Reinmetal, según informó el portal de Presidencia. En el almuerzo, Astori dijo que Uruguay “es un país en el que vale la pena invertir, trabajar y vivir”, resaltó el grado inversor obtenido por el país y destacó que lleva 13 años de crecimiento continuo.

Hoy Vázquez participará en la inauguración del Día de Uruguay en la Cámara de Comercio de Hamburgo, será recibido por la vicealcaldesa de esa ciudad, Katarina Fegebank, y será agasajado con un almuerzo oficial por el Senado local. Posteriormente se reunirá en privado con el primer alcalde y presidente del Senado de Hamburgo, Olaf Scholz.

Por la noche, Vázquez presentará la actividad “Noche gastronómica de Uruguay” en el hotel Elysée, en la que participarán la colectividad uruguaya de Hamburgo y una delegación empresarial. El presidente no tendrá actividades oficiales el sábado, aunque sí las tendrán los ministros.

El domingo, la delegación partirá hacia Helsinki, la capital de Finlandia.