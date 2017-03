A las seis en punto

Las nubes son marrones. El sol, redondísimo y amarillo fluorescente. Las hamacas, azules. La casa, verde, tiene techo a dos aguas, una puerta con tranca y tres ventanas. En una de ellas se ve a un hombre, verde también, con la boca torcida hacia abajo y el ceño fruncido. Está mirando a la mujer y al niño amarillos, a la niña roja y al niño azul. Los cuatro están fuera de la casa, caminando en dirección contraria. Sobre sus cabezas hay una especie de jaula azul, sujeta por el brazo de una grúa que está enganchada a la casa. “La gran trampa que puso papá”.

Eso dibujó un niño de diez años un día de noviembre hace 26 años, en el marco de un taller sobre violencia hacia la mujer con escolares de los barrios Punta de Rieles y El Monarca. Hace unos días Claire Niset, integrante del colectivo Pitanga, subió la foto de ese dibujo a Facebook, con la leyenda “y todavía está el sol”. Todavía, también, está la violencia machista.

Este 8 de marzo, en el Paro Internacional de Mujeres (PIM), las mujeres de todo el país tomarán las calles. Las vecinas del kilómetro 16 de Camino Maldonado tienen una convocatoria especial: ese día se juntarán para hacer escobas de chirca y “barrer desigualdades”. La idea surgió en uno de los talleres de Pitanga, y la propuesta, según explicó Gabriela Carrier, es simbólica: una “metáfora de la fuerza que cada una tiene dentro para salir de la circunstancia que sea. Las condiciones no tienen que ser óptimas para hacer un movimiento de cambio. Podés encarar con lo que sos; podés hacer una escoba con lo que tengas; necesitás un palo y unas ramas, nada más”. Ellas piensan que “como hay tanto para barrer” es mejor empezar por casa, hablando con la vecina, con la amiga. Por eso y porque están lejos del Centro, pararán en el barrio.

Hay muchas iniciativas como esa en casi todo el país, la mayoría en los departamentos de la zona metropolitana. La principal es la manifestación que empezará a las 18.00 en la plaza Libertad de Montevideo, y la posterior marcha por 18 de Julio hasta la Universidad de la República, convocada por la Coordinadora de Feminismos. Rosana vive en el Cerrito de la Victoria, pero igual irá; no sabe de ninguna convocatoria en su barrio, y después del maldito 15 de diciembre del año pasado, en el que su amiga Susana fue asesinada por su ex pareja, ella y su hija decidieron empezar a manifestarse sin escobas pero “a calzón quitado”, reclamando lo que reclamamos todas: el derecho a vivir, a que no nos violenten, humillen, invadan.

Hay otras que saben qué es sufrir la violencia machista porque la padecieron, y también formarán parte del abrazo colectivo que se moverá este miércoles por 18 de Julio. Emma es una de ellas. Cuando tenía 13 años vivía en un balneario e iba al liceo en Montevideo, y una tarde de invierno un hombre pasó por su lado en moto, estacionó frente a ella y, mientras la miraba, comenzó a masturbarse. “No había nadie alrededor que fuera a escucharme si gritaba. Lo único que hice fue apurar el paso. Por años no se lo conté a nadie, pero, en secreto, compré un cuchillo y comencé a llevarlo siempre debajo de la manga cuando caminaba sola”, escribió en octubre del año pasado en Facebook. Ayer transcribió una conversación: otra historia de “miedo”, “impotencia” y “rabia”, pero mucho más vieja. “‘Yo pararía’, me dice mi abuela, y me cuenta que su hermana tuvo que pedirle autorización a un juez para andar armada porque el esposo la vivía golpeando y había amenazado con matarla”.

El Estado es cómplice. Eso piensan las organizadoras del PIM Uruguay, por eso realizarán, durante todo marzo, “escraches silenciosos” en los eventos institucionales, “como forma de expresión crítica ante la falta de presupuesto para la prevención y el abordaje real de las problemáticas de las víctimas de violencia de género por parte del Estado”.

En una calle de Maroñas una pared grita: “¿Cuántas mujeres al año saben que tienen sus días contados?”. Por suerte, el duelo no nos ha paralizado, y mañana no nos impide la fiesta; la necesidad del abrazo colectivo.

Desde afuera también se ve mal

ONU Mujeres en Uruguay emitió un comunicado en el que asegura que la “construcción de igualdad” sigue siendo un “objetivo a perseguir” en el país. “Es hora” de que Uruguay “dé el paso”.

Respecto de la “participación y el liderazgo”, se señala que la integración de las mujeres en la vida política ha sido históricamente baja, y que en la actual legislatura, con la aplicación de la Ley de Cuotas, la participación de las mujeres aumentó, pero aún no alcanza al 20%. Esto ubica a Uruguay por debajo del promedio regional y mundial. A su vez, el lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión no sólo es bajo en la esfera política, sino también en el área sindical (el Secretariado Ejecutivo del PIT- CNT está compuesto únicamente por hombres) y en el área empresarial (las empresas medianas con gerente general mujer son 13,8% y las empresas grandes 4,3%, respectivamente).

En cuanto a los “derechos económicos”, se reconoce que las mujeres han incrementado su participación en la fuerza laboral en las últimas décadas, pero “todavía persisten retos”. Las tasas de actividad y empleo femenino son 20% menores que las de los hombres. Además, las mujeres disminuyen su participación a medida que aumenta la cantidad de niños y adolescentes en el hogar, algo que no ocurre con los varones y que “refleja la desigual carga del trabajo doméstico y de cuidados”. También sigue habiendo segregación laboral y se mantiene la brecha salarial entre hombres y mujeres: el salario por hora de las mujeres representa sólo 73,8% del de los hombres para las más educadas (16 y más años de estudio).

Sobre la violencia hacia las mujeres, se señala que la violencia doméstica es el delito más frecuente después del hurto. Según cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, 29 mujeres fueron asesinadas por “violencia doméstica” en 2016, cifra que aumentó respecto de los años previos. En los primeros dos meses de 2017 ya fueron asesinadas seis mujeres (a las que se suman otros dos casos que se encuentran bajo investigación). La mayor ocurrencia de violencia se registra en las relaciones de pareja. En ese sentido, señalan que “actualmente Uruguay ocupa el quinto lugar en la región en cuanto a la tasa de muerte de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, de los 23 países que reportan información oficial”.

Agenda de Acciones – Paro Internacional de Mujeres Uruguay

Martes 7 de Marzo

9:00 Conferencia de Prensa, Coordinadora de Feminismos Uy, SES, (Maldonado 1162 esquina Gutierrez Ruiz).

Miércoles 8 de Marzo

10:00. Encuentro de Mujeres Autoconvocadas, Centro Cultural Florencio Sanchéz (Grecia 3281). Se convoca a todas las mujeres a participar activamente de este Encuentro para reflexionar y dialogar juntas sobre por qué paramos y evaluar nuestras estrategias para transformar la realidad.

Maratona Radial Internacional, en vivo desde y para Latinoamérica y España. En Uruguay seguila por Radioactiva, 102.5 FM.

12:00. Minuto de silencio, donde estés por las compañeras ausentes.

13:00. La evolución de las plumas, Plaza Matriz frente a la Catedral (vías de acceso: Juan Carlos Gómez, Sarandi, Ituzaingó y Rincón).

16:00. Previa Feminista, Plaza Libertad o de Cagancha (vías de acceso: 18 de Julio, Colonia, San José, Rondeau, Paraguay).

Música en vivo, Armado de banderas, Comparsa Integración, Capoeira Mucumbe, Talleres para la niñez, Pintada colectiva de carteles

18:00. Concentración Coordinadora de Feminismos Uy, Plaza Libertad.

DanzaArmo, Espacio de Desarrollo Armónico

Teatro periodístico, Las Magdalenas

Comienzo de performance, Feministas Autónomas Decidoras Desobedientas

Marchamos hacia la Explanda de la Universidad de la República

La Melasa y La Roma / Bloques del movimiento social y sindical

Al llegar leeremos la proclama de manera colectiva. Luego de la lectura continúan las acciones.

Continuación de performance, Feministas Autónomas Decidoras Desobedientas

El latido de Inambi, Comunidad Charrúa Basquadé Inchalá

La caída de las campanas, convoca a llevar campanas de metal para tocar juntas

Abrazo Caracol Gigante

Batucada, Coordinadora de Feminismos Uy

22:00. Prohibidxs en Resistencia, Música en vivo, Callejón de la Universidad.

Para ver las actividades en todo el país.