Adriana Peña fuera de Alianza Nacional

Ayer la intendenta de Lavalleja, la nacionalista Adriana Peña, dejó en claro que ya no pertenece más a Alianza Nacional (AN), el sector liderado por el senador Jorge Larrañaga, y que tampoco le interesa integrar, al menos por el momento, el movimiento que este pretende formar, que se llamará Juntos.

En una entrevista con la radio Carve, Peña dijo que no está “ni más cerca, ni más lejos” del resto de los intendentes, sino que es “libre” y que está “mirando de afuera” lo que ocurre en la interna de su partido político. “Pertenecía a AN y he estado dentro del movimiento, pero ahora estoy un paso al costado de todo. Es momento de reflexionar y buscarle la vuelta a la elección”, dijo la intendenta, que también dijo “mirar de afuera” la creación del movimiento Juntos.

Peña también insistió en la importancia de acordar un candidato único en la previa de las elecciones internas del Partido Nacional (PN), y expresó que “si es uno [el candidato], tienen que ser tres”. Además, sostuvo que hay gente “con mucha más capacidad” que ella para postularse, y respecto de las elecciones, sólo se limitó a adelantar que dará “una batalla muy fuerte”.

Peña explicó asimismo por qué no fue al asado con el ex presidente José Mujica e intendentes y ex jerarcas departamentales. “La invitación era de [el senador] Guillermo Besozzi, un divino compañero nuestro y blancazo. Iban los ex intendentes e intendentes, y uno de ellos invitó a Mujica. No hubiéramos tenido ningún problema, porque hemos tenido buena relación con él, pero cuando se hizo público ya era un hecho político que no debería haber salido. Me pareció una jugada política fea. Y enseguida dije que no, porque no quiero que me usen”, señaló. No obstante, Peña dijo estar “segura” de que “no fue el Pepe el que pasó” esa información, ni el que hizo la “promoción del evento, pero alguien de su entornó salió a comentar eso”.

Sin embargo, la intendenta cree que Mujica “ya empezó la campaña, indudablemente, porque ya se quiere postular de nuevo”. “Con su bajo perfil [dice] ‘que no, que no y que no’, y después ‘que me piden’. Para Peña, el asado “demostró que tenemos que unirnos antes de la elección”, ya que “por una simple bobada ya armamos lío”.